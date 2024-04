Un equipo del Colegio Santo Ángel seleccionado y premiado dentro del proyecto THE CHALLENGE

Durante el presente curso alumnos y alumnas de 3º y 4º ESO han participado en el proyecto THE CHALLENGE organizado por eduCAIXA. El equipo ECOMAR (@ecomaar_ ), formado por Miriam, Yolanda, Martina y Mercedes, 4 alumnas de 3º de ESO del Colegio Santo Ángel, han sido seleccionadas y premiadas con unas jornadas de formación que se realizarán en Barcelona del 8 al 11 de mayo, junto a otros 100 equipos de España y Portugal, siendo las únicas castellano leonesas presentes en el Campus. Ecomar han diseñado y creado una máquina que recoge los plásticos y los residuos contaminantes y dañinos para los seres vivos en el mar. De esta manera los animales marinos ya no correrán peligro, ya que está recogida de residuos y plásticos no les afectaría en la manera de vivir en el mar. Estos residuos se llevarían a un barco donde allí serían trasladados a una fábrica que utilizará estos desechos, para hacer nuevos materiales. Este proyecto funciona por sí solo, es decir no necesita que ningún ser humano esté al mando de la máquina. Queremos que nuestro dispositivo utilice energía renovable y limpia, ya que nuestro objetivo es reducir la contaminación.

Esta edición se han entregado un total de 1.954 proyectos que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 408 más que en 2023, impulsados por 7.012 estudiantes procedentes de 390 centros escolares de España y Portugal. En el Campus que se celebrará del 8 al 11 de mayo se encontrarán 368 jóvenes de 14 a 18 años acompañados de sus docentes para vivir una experiencia de aprendizaje y convivencia inolvidable, que a algunos los llevará aún más lejos. A estos 100 equipos se sumarán otros 7 equipos de jóvenes procedentes de EEUU y Perú, y de los programas Exporecerca Jove y Technovation Girls, fruto de las alianzas de EduCaixa con otras organizaciones internacionales.

Durante 4 días, de la mano de los más de 20 educoaches de The Challenge, de una docena de mentores expertos en emprendimiento social y de un grupo de estudiantes y facilitadores del Centro de Pensamiento Innovador de la Universidad de Yale, los equipos tratarán de mejorar sus proyectos y los presentarán ante un jurado. El trabajo desempeñado esos días y la presentación de las iniciativas resultarán clave para ser reconocidos con los siguientes premios de The Challenge:

- 17 equipos realizarán un viaje formativo de 12 días a Nueva York y Boston para compartir sus iniciativas con otros jóvenes líderes en organizaciones como Naciones Unidas, Universidad de Yale, el MIT o Google. - 3 equipos participarán, durante 4 días, en el Certamen Europeo Youth Start de emprendimiento juvenil en Berlín.