En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Ecologistas en Acción Palencia pide prisión, multa e inhabilitación para el cazador que disparó a un ejemplar de oso pardo en Polentinos. En Auto de 30 de junio el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cervera de Pisuerga decretó la continuación de las diligencias de investigación por procedimiento abreviado que se siguen contra un cazador, que disparó supuestamente sobre un ejemplar de oso pardo, por un delito relativo a la protección de la fauna previsto en el artículo 335 del código penal. El pasado 1 de noviembre de 2022 en el transcurso de una montería al jabalí, en el paraje “El Cebollar” en el municipio de Polentinos dentro la Reserva Regional de Caza Fuentes Carrionas y del Parque Natural Montaña Palentina, uno de los cazadores efectuó un disparo “a tenazón” (sin cerciorarse previamente de a qué animal disparaba) alcanzando supuestamente a una hembra de oso pardo.

La osa, como consecuencia del disparo recibido huyó perdiendo abundante sangre y fragmentos óseos de la zona de la mandíbula, como queda acreditado en el atestado. Se han aportado a las diligencias dos informes con los resultados de los análisis de ADN, uno de los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León y otro del servicio de criminalística de la Guardia Civil y ambos coinciden en que las muestras de sangre recogida en el lugar de los hechos arrojan un mismo perfil genético que se corresponde con un ejemplar de oso pardo hembra. Ecologistas en Acción de Palencia ha presentado escrito de acusación al considerar que los hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tipificado en el artículo 330 del código penal y otro delito contra la protección de la fauna agravado por afectar a un espacio natural protegido tipificados en los artículos 334 y 338 del código penal.

Para ambos delitos se solicita 2 años y seis meses de prisión, multa de 18 meses con una cuota diaria de 15 € y 5 años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar. La organización ecologista también ha solicitado que el acusado cumpla con la responsabilidad civil e indemnice a la Junta de Castilla y León con 23.370 € por el valor del ejemplar de oso pardo hembra y con 5.000 € por los gastos de localización y valoración del estado del ejemplar, en total 28.370 €. Además, y en aplicación del artículo 339 del Código Penal se ha solicitado que el cazador se haga cargo de las medidas establecidas por la Junta de Castilla y León en los programas oficiales dedicados a la conservación del oso pardo necesarias para recuperar el equilibrio ecológico alterado por esta actuación.

Además, Ecologistas en Acción de Palencia ha solicitado a la Junta de Castilla y León que esta zona de caza conocida como El Cebollar deje de cazarse en monterías ni cacerías colectivas, dado que es una mancha donde se han disparado a osos en diferentes ocasiones y su caza no tiene justificación. La administración, como es habitual, no ha contestado a esta solicitud. Finalmente, el seguimiento anual de osas con crías, tan minucioso y con técnicas cada vez más avanzadas, debería permitir una gestión cinegética que no pusiera en riesgo a la especie. En cambio, a pesar de conocer las zonas donde se encuentran estas osas y sus crías, se permite cazar en distancias inadmisibles que, desgraciadamente llevan a estos sucesos.