Ecologistas en Acción Palencia pide multa de 4.320€ y seis años de inhabilitación para dos cazadores por abatir un zorro

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Ecologistas en Acción informa que pide multa de 4.320€ y seis años de inhabilitación para dos cazadores por abatir un zorro. Aquí les reproducimos el comunicado: En diciembre de 2020 la patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Barruelo de Santullán procedió a investigar unas imágenes publicadas en una red social donde se podía ver como dos personas abatían un ejemplar de zorro, la investigación dio como resultado la denuncia contra dos vecinos de Valladolid que se encontraban ejerciendo un lance de caza en el interior del coto privado de Dehesa de Montejo careciendo de permiso del titular de dicho coto, la Junta Vecinal de Dehesa de Montejo. Los dos acusados, uno como responsable directo del disparo y otro como guía cooperador necesario, efectuaron dos disparos contra un ejemplar de zorro que se encontraba dentro del coto de Dehesa de Montejo, abatiendo y dando muerte al animal, todo ello, de manera deliberada e intencionada, y con pleno conocimiento de que su acción de caza carecía de la pertinente autorización, lo que lo convierte en una acción de “caza furtiva”, según el atestado del SEPRONA.

Los cazadores recrearon su hazaña en un perfil público de redes sociales, en el que narran, con todo tipo de detalles, su acción de caza mediante la publicación de un vídeo en la que aparecen ambos acusados sonrientes y posando, sin ningún tipo de pudor, junto con el cadáver de un zorro, actuando ambos en clara coordinación y colaboración en la caza y muerte del zorro. Dicha publicación fue retirada de las redes sociales meses después una vez que los acusados conocieron que se les estaba investigando por tales hechos.

Ecologistas en Acción en su escrito de acusación ha solicitado multa de seis meses a razón de doce euros al día para cada uno de los acusados y tres años de inhabilitación para el ejercicio de la caza así como la imposición de las costas del proceso por la comisión de un delito tipificado en el artículo 335 del código penal relativo a la protección de la fauna. Igualmente el ministerio fiscal ha pedido la misma cuantía en cuanto a la multa pero dos años de inhabilitación para cazar y la responsabilidad civil por la que deberán indemnizar al representante legal del Coto de Caza de Dehesa de Montejo en la cantidad de 308,7 euros. La sesión del juicio oral contra los dos cazadores se ha señalado para el día 31 de octubre a las 12h.

A raíz de este atestado de la patrulla del SEPRONA de Barruelo, la asociación ecologista se interesó por una infracción administrativa anterior de uno de los acusados, por no precintar una cabeza de ciervo macho, infracción que debería contar con un expediente sancionador tramitado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia que, de nuevo, no había iniciado trámite alguno y que tampoco contestaba a las solicitudes de información. Ante tal pasividad y desidia Ecologistas en Acción tuvo que recurrir al Comisionado de Transparencia lo que obligó a la Junta de Castilla y León a tramitar el expediente sancionador por no precintar la cabeza de ciervo, resolviendo en abril de 2022 imponer la multa mínima de 2.000€ por la comisión de una infracción administrativa grave a la Ley de Caza de Castilla y León".