Dos talleres y una representación teatral cierran el ciclo estival ‘Cultura a la Romana’ en La Olmeda

El mes de agosto llega a su fin, pero, todavía queda mucha cultura por disfrutar, sobre todo, la dirigida a los más pequeños de la casa. Uno de esos espacios lo encontramos en la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega que desde el mes de julio ha ofrecido talleres infantiles para pequeños y pequeñas arqueólogos y arqueólogas. ¡Vamos a excavar!, se ha convertido en una de las actividades multidisciplinares del verano bajo la dirección de la arqueóloga Eva Mª Martín Rodríguez.

El jueves, 25 de agosto, de 11 a 13.30 horas, esta actividad científica, dirigida a menores con edades comprendidas entre los 7 y los 13 años, se realizará en el exterior del yacimiento en Pedrosa de la Vega.

Representación teatral ‘Héroes y heroínas’. El viernes, 26 de agosto, de 11.00 a 14 horas, tendrá lugar la representación teatral, ‘Héroes y heroínas’, en la que nos visitarán personajes de la Antigüedad para contarnos sus aventuras relacionadas con la simbología de la cultura grecolatina. De una manera ágil y divertida, los actores, a través de la mitología grecolatina, pondrán en valor el empoderamiento femenino, los roles de género, la superación personal y la lucha contra lo establecido para un público que espera expectante año tras año.

La representación teatral está destinada a un público familiar. Tres personajes, Dionne, Elina y Flavia, pondrán en pie tres nuevas historias llenas de acción, magia y aventuras. Será contada desde el punto de vista del personaje más inesperado: aquel o aquella que se encuentra siempre a la sombra del héroe clásico. En ese viaje, el público verá tres historias independientes repletas de valores feministas, que abogan por la integración, la igualdad y el respeto, cargadas de personajes poliédricos donde ni los malos son tan terribles, ni los buenos tan perfectos.

Los actos. A las 11:30 horas tendrá lugar, ‘Mátia y el misterio de Medusa’. La obra trata de una joven griega que se siente aislada debido a su ceguera y que logrará defender a su pueblo de la amenaza de Medusa, un ser mitológico que convierte en piedra a quien ose desafiarle. Una hora más tarde, a las 12:30 horas, se escenificará la obra ‘Akil y el desafío de la Esfinge’ Akil es un chico egipcio llegado a Tebas. Comprobará lo realmente importante que es prestar atención a nuestros mayores, que son una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento, cuando deba enfrentarse a la esfinge, un monstruo mitológico que arrasa con todo aquello que no sepa adivinar sus acertijos. Ya a las 13:30 horas, ‘Patricia y el Cíclope’. Patricia, una esclava romana, enseñará a su señora que el dinero no da la libertad y que los sueños, si conllevan un sufrimiento, no son más que pesadillas. Tras el naufragio en Sicilia tratarán de escapar juntas de la gruta del cíclope, revelando en esa huida a un ser menos monstruoso de lo que las leyendas habían contado.

La representación teatral está dirigida y dramatizada por Esteban G. Ballesteros, con texto original de Paco Barjola, quién también se encarga de la música junto a Lourdes Gallardo.

Para finalizar, el día 27 de agosto de 11 a 14.00 horas, se celebrará un taller de arqueología experimental dirigido a todos los públicos para dar a conocer la cultura de época romana que versará sobre “El reloj de sol y el calendario romano”, dirigido por el investigador, escritor y divulgador en Historia y Arqueología Antigua Ricardo Cagigal.

El taller es apto tanto para adultos, como jóvenes y familias con menores a partir de 7 años, en el que los participantes descubrirán cómo los romanos dividían las horas del día en función de la época del año y las horas de luz que ofrecía el sol. Se conocerán los diferentes tipos de artilugios y su funcionamiento. Se estudiarán otros relojes de sol, como el reloj solar de Augusto, el más grande conocido en la Antigüedad. Finalmente, los participantes podrán llevarse sus propias réplicas de los relojes, fabricados por ellos mismos en el taller.

Abierto el plazo para la inscripción en las primeras jornadas de Arqueomúsica los días 28 y 29 de septiembre. Tras la adquisición de un órgano Hydraulis para la Villa Romana La Olmeda se hace necesario por un lado dar a conocer el instrumento y por otro posibilitar que los estudiosos e interesados puedan acercarse a la música de época romana, así como atraer la atención posibles intérpretes que estuvieran interesados en tocar dicho instrumento.

La Diputación de Palencia organiza estas primeras Jornadas de Arqueomúsica en las que estudios teóricos, análisis de las fuentes, y de las imágenes de los instrumentos que han llegado hasta nosotros, junto con la recreación de los sonidos de instrumentos, permitirán a estudiosos y al público interesado acercarse a una realidad desconocida y lejana que, sin embargo, jugó un importante papel en la sociedad clásica tanto en la esfera pública como en la privada. A finales de septiembre tendrá lugar el ciclo de

conferencias y conciertos en el Centro Cultural Provincial de Palencia y la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega, dos jornadas en las que se sucederán ponencias de destacados especialistas y conciertos de Hydraulis a cargo de Alberto Ruiz y Ana Aguado, de Cohors Tympanum, y de Neønymus. Consultar más información, descargar el programa e inscribirse a de la Web; www.villaromanalaolmeda.com.