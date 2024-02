La Diputación de Palencia cierra 2023 con un superávit de más de cinco millones

El pleno de la Diputación de Palencia ha dejado de manifiesto en su sesión de hoy la excelente salud financiera por la que atraviesa la Institución, lo que permite afrontar este 2024 con un superávit de más de 5 millones, unos fondos líquidos que superan los 52 millones de euros y una deuda con mínimos históricos que se sitúa en el 14,70 por ciento, muy lejos del máximo legal del 110 por ciento.

Estos excelentes datos económicos permitirán que este año 2024 sea fuertemente inversor en cumplimiento del proyecto de Presupuestos 2024 y de los objetivos de la Agenda Rural Urbana que hacen especial hincapié en la vivienda, el impulso al tejido empresarial y el apoyo a los municipios a través de los planes provinciales, las convocatorias de ayudas para la mejora de los polígonos industriales, para edificios públicos, el arreglo de parques infantiles o para la equipación de centros socio-culturales y para jóvenes así como la amplia y variada programación cultural o deportiva que llegará a todos los puntos de la provincia.

La sesión plenaria que ha tenido lugar esta mañana ha tenido un contenido mayoritariamente económico. Entre los puntos más destacados del orden del día se encontraba la liquidación del Presupuesto 2023 que, como en ejercicios anteriores, ha cerrado con superávit, concretamente algo más de 5 millones de euros.

La diputada de Hacienda y vicepresidenta primera, María José de la Fuente, ha explicado que aún no se conoce cuál puede ser el destino de ese dinero, ya que al no haber Ley de Presupuestos del Estado no se han establecido las reglas financieras que lo establecen. Ha indicado que el equipo de Gobierno de la Institución está a la espera de que el Gobierno dicte instrucciones al respecto y ha recordado que en ejercicios en los que estuvieron vigentes dichas reglas, el superávit tenía como destino la amortización de la deuda o las inversiones financieramente sostenibles.

En cuanto al remanente líquido de tesorería, la cuantía supera los 29,3 millones de euros. Este dinero, procedente del ahorro de la Institución, se destina a través de modificaciones de créditos a financiar o incrementar inversiones ya previstas o para ejecución de proyectos que puedan surgir a lo largo del año y que no estén recogidos en el Presupuesto.

En este sentido, cabe destacar, que la liquidación del presupuesto se ha presentado antes del plazo establecido legalmente lo que permitirá adelantar al menos un mes, para el próximo mes marzo, la incorporación del dinero del remanente líquido de tesorería e iniciar así lo antes posibles las inversiones que se decidan. De la Fuente ha agradecido al esfuerzo realizado por el área de economía y, concretamente, de Intervención para que esto sea posible.

Precisamente, el pleno ha aprobado una modificación de crédito para dotar dos nuevas partidas con destino a la compra de material de Protección Civil (6.000 euros) y convocar una línea de ayudas para ayuntamientos destinadas a rehabilitación de construcción tradicionales y palomares (30.000 euros).

En cuanto a la ejecución del Presupuesto, 2023 cerró con datos muy buenos ya que sea superado el 97 por ciento. El capítulo 6, que recoge las inversiones, ha tenido una ejecución presupuestaria del 61 por ciento pese a las dificultades para la contratación, lo que supone un 27 por ciento más que el año anterior.

Con respecto a la deuda, se sitúa en mínimos históricos. Así, se cifra en un 14,70 por ciento, muy lejos del máximo que establece la ley del 110 por ciento. En los últimos ocho años, se ha conseguido reducir en 11 millones de euros.

Pero, además, existen otros indicadores que se han visto en el pleno de hoy que confirman el excelente estado de salud financiera de la Diputación de Palencia. Se trata del pago medio a proveedores, que se sitúa ligeramente por encima de los 9 días frente a los 30 máximo establecidos por ley y permite que los proveedores de la Institución dispongan en plazos de tiempo muy breves de su dinero para poder mantener una actividad empresarial fluida. El otro indicador, es la morosidad que indica que la Diputación cumple en 20 días estando el máximo permitido en 60.

Finalmente, indicar también en el ámbito económico, que el pleno ha aprobado la aceptación de delegación de facultades para la recaudación de la junta vecinal de Acera de la Vega con lo que suman ya 219 las entidades que ha atribuido esta facultad a la Institución.