La Diputación financia becas para cursar el Diplomado Especialista en Territorio Rural Inteligente de Next Educación

El objetivo es la presentación de 75 becas completas financiadas por la Diputación de Palencia para cursar el Diplomado Especialista en Territorio Rural Inteligente de Next Educación.

La Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico del Centro Educación Supe-rior Next Educación (Centro Adscrito Universitario) ha elaborado un Diploma denominado Territorio Rural Inteligente destinado a capacitar sobre elementos básicos de organización de proyectos, sostenibilidad, digitalización y comunicación de las iniciativas, destinado a concejales alcaldes, técnicos de desarro-llo rural y otras personas interesadas en la recuperación del mundo rural español. El Diplomado de Territorio Rural Inteligente de Next Educación es el único curso de introducción a esta temática en la oferta educativa. Es producto de los estudios, foros, conferencias y documentales impulsados por la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico de Next Educación.

La formación para el Diplomado consiste en 20 horas (16 se imparten grabadas y 4 en webinars en directo en contacto con los profesores). Las 16 horas están grabadas por nueve profesores con material audiovisual de carácter formativo.

Los profesores que lo imparten son:

· Dr. Manuel Campo Vidal

· Dra. Carmen Pardo

· Ingeniero Aquilino Antuña

· Ingeniero Informático Benigno Lacort

· Ingeniero Agrónomo Jorge F. Caleya

· Experto en Desarrollo Rural Raúl Santos

· Secretaria General Técnica del Grupo Español de Crecimiento Verde Mari Luz Castilla

· Fundación Cotec, Jorge Barrero

· Experta en Comunicación y Talento, Mónica Deza

La Diputación adquirió el compromiso de matricular y responsabilizarse del seguimiento del número de 75 alumnos. El seguimiento de las clases permiti-rá la emisión por parte de Next Educación el Diploma en Territorio Rural Inteligente.

Para la inscripción, se facilitará una landing page donde los interesados verán toda la información y podrán inscribirse