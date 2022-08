Detenido en Palencia por un presunto delito de violencia de género

En página de sucesos en la capital, según informan desde el Ayuntamiento de Palencia, hoy a las 05:05 horas la Policía Local acude a un domicilio en C/ Los Pastores por llamada de una mujer que solicita presencia policial debido a que su expareja no quiere abandonar su domicilio y no la deja salir de casa. A la llegada de los Agentes se identifica a la mujer, de 43 años, y a un varón de 33 años.

Se comprueba que la mujer presenta diversos arañazos y lesiones en brazos y cuello así como que el varón no quiere abandonar el domicilio por lo que se procede a su detención por presunto delito de violencia de género.