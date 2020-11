Daniel Porta: "Valoramos abrir el 4 de diciembre ya que estamos hipotecados hasta arriba y necesitamos ingresos"

Ayer la Plataforma de Afectados de la Hostelería de Palencia y Provincia, que engloba a cerca de 400 hosteleros, anunciaba que el día 4 de diciembre valoran abrir sus establecimientos con independencia de que, para esa fecha, la Junta pueda mantener el cierre de la hostelería en nuestra provincia.

En Onda Cero hemos conversado con su portavoz, Daniel Porta, quien asegura que, ante la situación de precariedad económica y la incertidumbre sobre el futuro de sus negocios, abrirán el día 4 de diciembre ya que "estamos hipotecados hasta arriba y necesitamos ingresos".

En estos momentos, el colectivo se encuentra valorando las posibles consecuencias que se pueden derivar de esa apertura, aunque Porta nos comenta que hay muchos a los hosteleros que ya les da igual las consecuencias ya que "de no abrir de forma inmediata tendrán que cerrar de forma definitiva".

El portavoz de la Plataforma nos cuenta que las ayudas directas que están llegando "no sirven ni para pagar recibos". En este sentido, advierte que la propuesta de apertura "no es un farol" y que les da igual lo que opinen la Junta y el Ayuntamiento ya que las administraciones no les han tenido en cuenta a la hora de ejecutar los cierres.