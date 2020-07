Dani Rodríguez amplía su contrato con el "Destino Palencia"

Debido a la situación actual, y pesar de tener contrato con el club para la próxima campaña, Dani Rodríguez ha dado muestras de su buena fe aceptando una bajada considerable de su salario para la temporada 2020/21 para así ayudar al club en un curso que será difícil. Además, Rodríguez y los palentinos han llegado a un acuerdo por el que amplía su contrato con el DESTINO PALENCIA una temporada más, es decir, hasta la 2021/22.

El base, con una dilatada y contrastada trayectoria en la categoría, es uno de los jugadores más queridos por la afición morada por su dedicación y profesionalidad y es un seguro en la dirección del equipo. “Estoy muy feliz de haber renovado dos temporadas más en Palencia, siempre he dicho que es un club en el que me siento muy a gusto y en el que me siento valorado y respetado, tanto por el club como por la afición. No puedo pedir más” afirmaba el jugador. “Hablar de Dani Rodríguez es hablar de uno de los bases más importantes de la competición durante los últimos diez años.

“Es un lujo para nosotros tenerlo, y va a aportar al equipo esa experiencia, esa calidad y ese saber estar en los momentos importantes” finalizaba el técnico del conjunto palentino, Arturo Álvarez. Palencia Baloncesto agradece la implicación y el buen hacer de Dani y le desea mucha suerte para esta nueva temporada.