CSIF afirma que el inicio del curso escolar ha comenzado con absentismo escolar en los niveles educativos más bajos

(Onda Cero/ICAL) Tras el comienzo del curso, llegan las primeras valoraciones por parte de los sindicatos. En el caso de CSIF, afirman que han percibido como las mascarillas siguen siendo escasas, todavía hay profesores a los que no se les ha realizado la prueba para detectar la COVID-19 y que se ha notado absentismo de alumnos en los niveles educativos más bajos.

Además la presidenta del sector de Educación en Castilla y León de CSIF, Isabel Madruga, denunció hoy en Palencia el aumento de la interinidad en la Comunidad con el comienzo del nuevo curso, al posicionarse en el 25 por ciento (31% en Palencia), frente al 19,65 por ciento que se computó en el curso pasado. Un regreso a las aulas que cuenta con 13.465 maestros y 13.902 profesores de Secundaria y Otros Cuerpos, según los datos facilitados por la Consejería de Educación.

Por categorías, el porcentaje de interinidad asciende hasta el 14,9 por ciento, en el caso de los Maestros, y un 34,4 por ciento, en el ámbito de Secundaria y Otros Cuerpos. Además, según los cálculos del sindicato, hay 1.499 vacantes más con respecto al 2019-2020 y 2.735 vacantes en total más con respecto al del inicio de los recortes, en torno al año 2011.

Respecto al número de vacantes interinas adjudicadas en Secundaria y Otros Cuerpos para el curso 2020-2021, la cifra se posiciona en las 4.786, de las cuales 1.642 son parciales y 3.144 son completas. Esto supone 838 vacantes más con respecto al curso 2019-2020, y 2.254 vacantes más con respecto al 2011-2012. De estas plazas, se han adjudicado 638 completas y 200 parciales más que el curso anterior.

En cuanto al Cuerpo de Maestros, las vacantes adjudicadas para este curso equivalen a las 2.013 plazas, con 487 parciales y 1.526 completas. Con respecto al curso 2019-2020 se han adjudicado 661 plazas más, pero la cifra desciende hasta las 481, en relación con el curso 2011-2012.

Acuerdos y oposiciones

Ante la convocatoria de oposiciones de Secundaria y Otros Cuerpos de 2021, Madruga dejó claro que debe de ser "generosa". En ese sentido, recordó que al contar con 3.144 vacantes completas, a lo que habría que sumar la tasa de reposición, unas 800 jubilaciones que se producen de media por año, "el mínimo de plazas que necesita la Comunidad es de unas 4.000 plazas de docentes en estos Cuerpos”.

En ese sentido, subrayó que la crisis sanitaria del COVID-19 "se ha llevado por delante la oferta de 1.401 plazas previstas para 2020, por lo que ahora es el momento de demandar un mayor esfuerzo para ampliar esta oferta de empleo público que se produzca en 2021". No obstante, puntualizó que hay que analizar "qué pasará con las oposiciones del Cuerpo de Maestros", que también estaba previsto realizar en este año, aclaró.

La responsable de Educación autonómica se refirió a los acuerdos firmados, tanto el Acuerdo para la Mejora de Empleo Público alcanzado con el Ministerio de Administraciones Públicas en el ámbito nacional, en el que se establece la bajada de interinidad al ocho por ciento, como el Acuerdo de 19 de mayo de 2006 con la Junta, "aún vigente, en el que se concreta que la interinidad en la Comunidad debiera estar en el cinco por ciento".

Por todo ello, Madruga aseguró que “se requiere una modificación en el sistema de acceso a la función pública docente", quien señaló que "es fundamental dar estabilidad a las plantillas docentes, lo que redundará en la necesaria mejora de la calidad de la educación de la Comunidad".

Regreso a las aulas

En relación al comienzo del curso y las incertidumbre a causa de la crisis sanitaria, afirmó que desde la Central Sindical Independiente "llevan meses exigiendo un plan riguroso que se llevara a cabo en todos los centros, al solicitar liderazgo al Ministerio de Educación, pero no ha existido".

Al profesorado "no se le ha preguntado como volver a las aulas, ante una situación en la que no se han bajado ratios", caracterizada con menos alumnos y más profesores. Además, trasladó que los protocolos "no solo deben ser organizativos o sanitarios, sino que contemplen medidas pedagógicas".

Isabel Madruga recalcó que el profesorado "no es experto en riesgos laborales y tampoco es personal sanitario. Y es que, "hace falta personal sanitario en los centros docentes porque solo así se podrá hablar de seguridad en el regreso a las aulas", aseveró.