La Comisión de Obras del Ayuntamiento de Palencia da cuenta de los proyectos de mejora de la instalación de calefacción en 15 edificios

La Comisión de Obras del Ayuntamiento de Palencia, en su sesión ordinaria de esta mañana, ha dado cuenta de los proyectos de mejora de la instalación de calefacción en los siguientes edificios municipales: Ayuntamiento de Palencia, Plaza de Abastos, edificio administrativo Agustinas Canónigas, el Centro Cultural Lecrác, el cuartel de la Policía Local, el Centro Social Miguel de Unamuno, el Teatro Principal, el Parque de Bomberos, los CEAS de El Carmen, Avenida de Madrid, Santiago, La Puebla y Pan y Guindas; el Recinto Ferial y Protección Civil.

En total, 15 edificios que "se conectarán a la red de calor por biomasa que se está desplegando en la ciudad", destacó el concejal de Obras, Facundo Pelayo. La iniciativa, "que va a suponer una inversión de más de 820.000 euros de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la EDUSI", apuntó Facundo Pelayo, permitirá que que los edificios municipales "puedan contar con agua caliente y calefacción de un modo más eficiente y sostenible", añadió el edil.

Este sistema, conocido como district heating centra su objetivo en una mejora de la eficiencia energética, permite que el agua se impulse hasta las instalaciones conectadas a una temperatura de 90ºC. La conexión de las instalaciones actuales a la red se hace a través de una serie de equipos, y, entre ellos, un intercambiador de placas en el que se producirá el intercambio térmico entre la instalación centralizada de biomasa y el circuito de producción de calefacción o de agua caliente sanitaria del edificio. El salto térmico previsto es: 90-65ºC en red y 80-60ºC en el circuito del edificio conectado.

Todas las tuberías y accesorios, así como los equipos y aparatos de la nueva instalación térmica, dispondrán de aislamiento térmico, ya que contendrán un fluido a temperatura mayor de 40ºC y estarán instalados en locales no calefactados. El fluido que se transportará será agua caliente a una temperatura máxima de 90°C. Puesto que el agua no estará sujeta a cambios de estado, las pérdidas térmicas globales en el conjunto de conducciones no superarán el 4 % de la potencia máxima que transporta.