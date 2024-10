El Ayuntamiento de Palencia presenta a colegios profesionales del ámbito sociosanitario su programa de Prescripción de la Receta de Actividad Físico-Deportiva y Social

El concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha presentado esta mañana a diferentes miembros de colegios profesionales del ámbito sociosanitario y asociaciones de enfermedades el ‘Programa de Prescripción de la Receta de Actividad Físico- Deportiva y Social’ en el patio del Teatro Principal. Una iniciativa “pionera”, que no solo busca mejorar la salud física, sino también el bienestar integral de nuestra comunidad y en la que considera “clave” su participación puesto que tiene un enfoque “integrador e interdisciplinar”, considerando que la salud no puede ser tratada exclusivamente desde un único sector, sino que requiere de la colaboración entre “instituciones de diversos ámbitos”.

En palabras de Castro, este programa se enmarca dentro de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (EPSNS), que fomenta la intersectorialidad como una herramienta clave para la implementación de iniciativas locales que impulsen la salud y el bienestar de la población.

En este sentido, Castro ha subrayado que el principal objetivo de este programa es la creación de estructuras locales de actividad físico-deportiva y social. Para ello, el concejal ha explicado que se contará con la colaboración de educadores-as físico-deportivos. Unos profesionales que, con una “formación técnica y científica adecuada, desempeñarán un papel crucial en la prevención, adaptación y mejora del rendimiento físico y la salud de los participantes, ajustando el ejercicio físico a las necesidades específicas de cada persona”.

Un ejercicio, que a su juicio será “pautado, dosificado y dirigido de acuerdo con criterios profesionales, y siempre bajo las recomendaciones, prescripciones y/o derivaciones de un médico, Javier Calaveras, que tendrá un papel esencial dentro del programa, actuando como el profesional sanitario encargado de evaluar las necesidades de salud de las personas beneficiarias del programa”.

Seguidamente y tras un análisis detallado de cada caso, el médico se encargará de derivar a los-las participantes del programa a la educadora físico-deportivo, Paula Sánchez, quien diseñará un plan personalizado de actividad física orientado a la “mejora de su salud y bienestar”. Un enfoque “interdisciplinar” que según Castro permitirá “optimizar los resultados y garantizar una intervención integral, adaptada a las condiciones particulares de cada individuo”.

Dirigido especialmente a abordar problemáticas socio-sanitarias relacionadas con la inactividad física, el sedentarismo, la fragilidad y la soledad no deseada la “coordinación y colaboración entre el Patronato Municipal de Deportes y los distintos profesionales del sector socio-sanitario será fundamental para garantizar una intervención eficaz, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Palencia”.

“Estos cuatro conceptos no pueden ser considerados patologías porque no representan una alteración o disfunción orgánica específica en el cuerpo humano. Son factores de riesgo, estados clínicos o comportamientos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden predisponer al desarrollo de patologías, empeorar condiciones de salud preexistentes o disminuir la calidad de vida de las personas. Actuar sobre ellos a través de la promoción de hábitos saludables y la intervención en salud es fundamental para prevenir la aparición de enfermedades”, ha finalizado Orlando Castro.

Por último, cabe señalar que ‘SEDENA’ la empresa especialista en la gestión de proyectos deportivos, que nos ayuda en el programa, ha diseñado una APP “exclusiva, personalizada, intuitiva, sencilla y adaptada” para la prescripción de las actividades físico-deportivas y sociales en Palencia. Se podrá acceder a través del móvil y el ordenador y servirá de “espacio común” de trabajo a todos los agentes intervinientes, permitiendo el seguimiento y la comunicación con los participantes en el programa. Cubrirá funciones básicas como las citas, contactos, chat, notificaciones, encuestas, informes, gestión documental, posibilidades de espacios, actividades, recursos, horarios, reservas, evaluación o niveles de prescripción.

El proyecto piloto, que será pionero y gratuito, aunque no vaya de la mano de la Junta de Castilla y León, se pondrá en marcha por parte del Ayuntamiento de Palencia para personas mayores de 50 años que si son derivados a alguna actividad del PMD verán reducida esa tasa en un 50%.