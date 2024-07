ARCA programa más de una veintena de espectáculos para celebrar 30 años de artes de calle

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo ha presentado hoy la 30 edición del Encuentro Internacional de Artes de Calle (ARCA), una iniciativa organizada desde la Concejalía de Cultura que este año se desarrollará del 14 al 18 de agosto en la villa galletera. El acto ha tenido lugar junto al mural del clown aguilarense Kike Kikolas, en la Estación de Autobuses de la localidad, y en él se ha dado a conocer toda la programación de este evento cultural que este año celebra su 30 aniversario, lo que le convierte en el encuentro dedicado a las artes de calle más longevo de Castilla y León y uno de los más veteranos del panorama nacional.

“La apuesta que se hizo hace 30 años mereció la pena. Por eso, este equipo de Gobierno quiere seguir trabajando para promocionar la cultura y por eso enfrentamos este trigésimo aniversario llenos de ilusión y compromiso”, indica la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, quien también afirma que ARCA tiene una “importante repercusión y una proyección más allá de lo que es meramente el componente de programación”, porque sirve como “escaparate de lo que es Aguilar” y de lo que puede ofrecer el municipio “desde una perspectiva abierta, integradora y comprometida”.

“En una población como es la de Aguilar de Campoo, que no llega a los 7.000 habitantes, haber realizado este evento durante tres décadas sin renunciar a la calidad y con propuestas de primer nivel, es lo más reseñable. También la fidelidad del público local y del que viene a celebrar con nosotros estos días de arte callejero”, añade Jorge Sanz, técnico de Cultura en el Ayuntamiento de Aguilar y promotor de la primera edición de ARCA en el año 1995. “Por aquí han pasado más de 400 compañías de los 5 continentes, pero seguimos siendo un festival amable y acogedor, en el que las propuestas no se solapan, por lo que cualquiera puede ver cómodamente todos los espectáculos programados”, continúa.

En esta ocasión, serán 16 compañías nacionales e internacionales las que emocionarán al público con más de una veintena de espectáculos de circo, humor, títeres, acrobacias, malabares, danza, música y teatro. De esta forma, ARCA, que en 2023 consiguió congregar a 18.000 espectadores, espera mantener e incluso superar esa cifra volviendo a apostar por lo que le diferencia de otras iniciativas similares: la apuesta por la calidad, la cercanía y una programación que busca provocar en el espectador más que una mera sonrisa.

“Disfrutar en el mes de agosto de los espectáculos de ARCA realmente merece la pena porque la cultura nos enseña a ser críticos, nos da diferentes visiones y nos hace más libres, más democráticos y más respetuosos. Lo que no queremos desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aguilar es que una parte sectaria con un interés muy

concreto, alejado totalmente de la proyección cultural, ocupe o pretenda ocupar un espacio que no le corresponde. Por eso seguiremos apoyando este tipo de eventos, para que cada uno haga una valoración crítica desde el razonamiento y la formación en cultura”, señala al respecto la alcaldesa de Aguilar.

DOCUMENTAL. Para soplar las 30 velas de una manera especial junto a su público, este evento que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón y Joyería Aparicio, arrancará con la proyección del documental ARCA: Historia de un sueño. Esta película documental dirigida por Cristina Herrero Laborda fija su mirada en las tres partes que componen el alma del encuentro: espacios, artistas y público.

La proyección tendrá lugar el miércoles 14, a las 20,30 horas en el Cine Amor, aunque el acto comenzará media hora antes en la calle del Puente de la mano del titiritero Mario Ezno y su inseparable acompañante, el títere Manolo Bolaño. “Este trabajo no resume los 30 años del festival, porque sería muy complicado, pero sí que muestra ARCA por dentro, eso que el público no ve y que nos parecía interesante dar a conocer”, apunta Sanz.

PROGRAMACIÓN. En cuanto al resto de la programación, hasta Aguilar llegarán la música cinematográfica, la escritura acrobática y el circo marroquí sin rodeos de la Compañía Colokolo y su propuesta Chouf Le Ciel; cuatro atletas de la Compañía Yllana & Nacho Vilar que no han logrado clasificarse para participar en los Juegos Olímpicos y que, con Olympics, montarán su propia competición; Proyecto Kavauri y Lullaby, un show de báscula, portes y saltos frenéticos en el que su “más difícil todavía” será la conciliación familiar; y la mágica carpa, blanca y redonda, de los suizos Nicole & Martin, en cuyo interior serán protagonistas los cuentos, la narración y la expresión corporal gracias a Hansel y Gretel, El pescador y su mujer, y La doncella sin manos.

Habrá más acrobacias gracias al espectáculo NüShu, de la Compañía Capicúa, y a Piensa en Wilbur, del gimnasta, actor y artista de circo Wilbur. H, de la Compañía La Corcoles, reflexionará a través de un balancier sobre los anhelos, las debilidades, las necesidades y las luchas internas. En Después de todo. El Trailer, de la Compañía PSiRC, la inteligencia artificial pondrá a prueba a los humanos y, desde Dinamarca, Alexander Theater invitará al público a mirar el espectáculo Alex Barti a través de los ojos de la inocencia. Por su parte, Leandre Clown representará en Fly me to the moon el viaje posible de dos payasos hacia la luna, mientras que Brillante Droga, de Niñas Malditas, también propondrá un recorrido, pero en este caso hacia la independencia del par tecnología-información.

Completan el programa Home, un drama al servicio de la comedia a cargo de Cris Clown, y el experimento sociológico Love, de Sergi Estebanell, centrado en la búsqueda de los miedos de la población investigados desde una mirada artística, antropológica y psicológica. Además, la danza y la música tendrán su espacio y quedarán representadas gracias a la Academia de Danza We Art Dance y a su propuesta Caim, al proyecto Ethnicum Ensemble, que presentará Músicas del Mundo, y a la propuesta Terránea, de la agrupación musical Abrakalbakan.

“Como todos los años, intervendremos el espacio público con propuestas de primera categoría, algunas de estreno y otras avaladas por numerosos premios”, apunta Sanz, quien también quiere destacar el apoyo de la Diputación, que colabora con dos espectáculos musicales. “En ARCA 2024 disfrutaremos de espectáculos muy recientes con los que podremos ver por dónde van las artes de calle, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, ya que se podrán ver piezas muy interesantes que han circulado por los festivales más importantes de Europa. No podemos bajar el listón, cada año el público nos exige calidad y nos recuerda que, en Cultura, no todo vale”, finaliza