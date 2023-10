Municipal

Andrés considera que estos 100 primeros días han sido "una carrera de obstáculos" para sacar adelante los temas

La alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del PSOE afirma que por el momento no se pronunciarán sobre la amnistía ya que "de momento, no hay nada escrito, no hay ni una sola palabra del presidente del gobierno".

Onda Cero Palencia