(Ampliación) Palencia registra 64 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia

La Junta de Castilla y León ha actualizado los datos de personas afectadas por coronavirus en nuestra provincia. Durante las últimas 24 horas se han registrado 14 nuevos casos. Hasta el momento, la cifra total de casos confirmados en nuestra provincia es de 64.

Respecto a las Residencias de Personas Mayores y Centros de Personas con Discapacidad, se informa que hay 13 personas ingresadas y 37 aislados/en observación. En relación al número de personas fallecidas en nuestra provincia por coronavirus, la Junta afirma que no se ha producido ningún fallecimiento por esta causa. En este sentido, el delegado Territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, asegura que no se computan como fallecidos por coronavirus los dos finados en una residencia de la capital. El motivo, pues que pese a que su fallecimiento puede ser compatible con coronavirus, no se les había hecho un test previo que determinara si eran positivos en COVID-19.

Palencia sigue siendo la provincia de Castilla y León con menos casos positivos por coronavirus. Salamanca es la provincia con más casos (404) seguida de Valladolid (349), Burgos (336), León (290), Segovia (223), Ávila (159), Soria (140) y Zamora (90). Respecto al número de fallecidos en nuestra comunidad, la cifra es de 124.