La actriz Luna Fulgencio visitará OMY para compartir su experiencia en el cine con los espectadores palentinos

La joven intérprete, Luna Fulgencio, desfilará por la alfombra roja y posará en el photocall antes de la proyección de la película ‘Padre no hay más que uno 2’ de la que forma parte el sábado 29 de agosto. Cines y Eventos Outdoor Omy contará con la presencia de la joven actriz con orígenes palentinos Luna Fulgencio el próximo sábado 29 de agosto antes de la proyección de la película ‘Padre no hay más que uno 2’, de la que forma parte como protagonista. La joven actriz madrileña, vinculada por lazos familiares con la localidad palentina de Cardaño de Arriba, compartirá con los asistentes su experiencia durante el rodaje de la que es sin duda la película del verano. Luna Fulgencio forma parte de un elenco de actores entre los que se encuentran Santiago Segura, Toni Acosta, Loles León, Leo Harlem y Silvia Abril, que han convertido en ‘Padre no hay más que uno 2’ en todo un éxito desde su estreno, con más de 1,5 millones de espectadores.

La joven intérprete visitará a Cines y Eventos Outdoor Omy a partir de las 21 horas, cuando está previsto que comience la alfombra roja. Fulgencio podrá charlar con los asistentes a la sesión de cine al aire libre y podrá fotografiarse con todos aquellos que lo deseen en el photocall instalado para la ocasión, siempre respetando las medidas de seguridad vigentes relativas a la COVID-19. La apertura de puertas de OMY tendrá lugar a las 20 horas y hasta el inicio de la alfombra roja, los asistentes podrán disfrutar de los stands de bebidas y comidas. El precio de la entrada para este evento será de 6 euros, con descuentos para determinados colectivos.

Con tan solo nueve años, Luna Fulgencio ha participado ya en numerosos cortometrajes, largometrajes y series televisivas como ‘Ministerio del Tiempo’, ‘Durante la Tormenta’ o ‘El embarcadero’. En la actualidad, forma parte del reparto del filme ‘La casa del Caracol’ de la directora andaluza Macarena Astorga, con Javier Rey y Paz Vega como principales protagonistas.