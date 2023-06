Las actividades paralelas del Palencia Sonora arrancan el miércoles con la actuación de BeeBrass en la fachada del Universonoro

El Festival Palencia Sonora dará la bienvenida a su programa de actividades previas con 'Música de altura', un concierto muy especial protagonizado por BeeBrass, la banda nacida en 2004 y formada por una treintena de músicos, alumnos y profesores de las especialidades instrumentales de viento y metal del Conservatorio Profesional de Palencia.

Su actuación tendrá lugar mañana miércoles 7 de junio, a las 20.30 horas, sobre la fachada del Bar Universonoro (calle San Juan de Dios). Los organizadores dispondrán sillas para que los espectadores puedan disfrutar cómodamente de esta original bienvenida. El grupo ha diseñado para la ocasión un repertorio que reúne piezas propias y arreglos de conocidos temas de la historia musical contemporánea. Es el caso de composiciones como 'El Señor de los Anillos', del compositor y saxofonista canadiense Howard Leslie Shore, 'María de Buenos Aires', del argentino Astor Piazzola, 'Tico Tico', de Zequinha de Abreu, o 'Summon the héroes', que firma John Williams, además de otras piezas de Joseph Turrin o Bizet. El concierto arrancará sobre la fachada del Bar Universonoro y proseguirá en la calle San Juan de Dios.

BeeBrass nació en el año 2014 como una de las actividades programadas por el departamento de Viento, Metal y Percusión del Conservatorio Profesional de Palencia dentro de las jornadas culturales del curso 2013/2014. Su objetivo era ofrecer una actividad formativa complementaria a las asignaturas impartidas dentro del currículo de las enseñanzas profesionales de música. Desde su creación, la banda tiene como director a Enrique Abello Blanco.

Palencia Sonora

Un total de 34 bandas y artistas conforman un cartel ecléctico y plural que da cabida a diversos estilos y estéticas musicales y que está encabezado por Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras, Iseo & Dodosound, La La Love You, Carlangas o Ángel Stanich, y en el que no faltarán tampoco las actuaciones de Baiuca, Veintiuno, La Plazuela, Niña Polaca, El Naán, Queralt Lahoz, Los Ganglios, Çantamarta, Anabel Lee, Morreo, Margarita Quebrada, Rayo, Jaguayano, Mamita Papaya, Coco Wine y Brava y los Dj’s Yahaira, Arkademode, Brian de Calma, Ópera Primas, Say

Yes Dj, Yammay, Champú Girls y Pierre May, además de Chacho Cósmico y la Beebrass Ensemble Band, un elenco que celebrará las dos décadas de vida del festival, convertido por méritos propios en una de las citas de referencia del circuito de música independiente en nuestro país.

Abonos y entradas de día

Los abonos del festival, a un precio de 65 euros y se reduce a 30 euros para el público de entre 11 y 15 años (para los menores de 10 años el acceso al recinto es gratuito) y las entradas por días para el viernes 10 y el sábado 11 a un precio de 45 euros se pueden retirar a través de la web del festival, www.palenciasonora.com, y en www.notikumi.com.

Organización y patrocinadores

El festival cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación provincial y la Junta de Castilla y León, además del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, Imagin-Carné Joven y Palausa Citroën. También presta su apoyo Vibra Mahou. La plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas consolida así su apuesta por generar encuentros en torno a la música en directo. Colaboran, en última instancia, el Ministerio de Cultura y Deporte (en el marco de la iniciativa Bono Cultural Joven) y la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia y la Fundación Díaz-Caneja.