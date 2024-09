Acción CyL y CDR de Monzón de Campos lanzan el mural reivindicativo ‘PUEBLOS VIVOS’ para denunciar la falta de viviendas en el medio rural de Castilla y León

El colectivo Acción Castilla y León (antes Jóvenes CyL), en colaboración con el Centro de Desarrollo Rural de Monzón de Campos, ha realizado este sábado 14 de septiembre un mural con el lema "PUEBLOS VIVOS" en Monzón de Campos (Palencia). Este acto, en el que participaron niños y familias de la zona, busca visibilizar una problemática urgente en Castilla y León como es la falta de vivienda en el medio rural, situación que obstaculiza el arraigo y la llegada de nuevos habitantes a los pueblos.

La despoblación es uno de los mayores retos a los que se enfrenta Castilla y León y la vivienda ha pasado a ser un elemento central en esta crisis. "Tenemos pueblos llenos de casas vacías que quedan en el olvido mientras las familias que desean establecerse tienen dificultades para encontrar un lugar donde vivir, especialmente en las localidades más pequeñas", manifiesta Acción CyL.

El mural "PUEBLOS VIVOS", pintado en el municipio palentino, simboliza la necesidad de reformas políticas ambiciosas por parte de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España para ofrecer mejores accesos a los ciudadanos que se plantean desarrollar su vida en el entorno rural. Acción CyL pide que se actúe para ofrecer incentivos para la rehabilitación, venta y alquiler de las miles de casas abandonadas, fomentando así la revitalización de los pueblos y abordando el reto demográfico.

"Si no hay viviendas disponibles, no hay forma de fijar población", afirma el colectivo, que considera inaceptable que mientras muchas casas se derrumban en el abandono, no haya programas eficientes para ponerlas al servicio de quienes desean vivir en el medio rural.

La jornada del sábado también sirvió para que los vecinos discutieran soluciones más amplias. Además de la vivienda, se hizo un llamamiento para fomentar la creación de empleo en el entorno rural y políticas de desarrollo económico para poder atraer y mantener población joven, profesionales y familias en los pueblos.

El colectivo insta a la Junta de Castilla y León y al Gobierno central a trabajar codo a codo con los agentes rurales para desarrollar herramientas que hagan efectivo los pueblos vivos, el futuro para Castilla y León.