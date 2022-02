León volverá a salir a la calle por su futuro

Una vez finalizada la etapa electoral autonómica y cuando acaban de cumplirse dos años de la gran manifestación por el Futuro de León que sacó a la calle a más de 80.000 personas. El secretario provincial de UGT, Enrique Reguero ha señalado que la idea todavía no se ha madurado, aunque es consciente de que es compartida por el resto de agentes sociales, la patronal y la mayoría de los partidos políticos, además de los ciudadanos, cansados de promesas e incumplimientos. La vuelta a la calle no estaría lejos, pero asegura que hay que abordar muchas cosas, empezando por la inoperancia de la Mesa que se formó en su día y que no ha conseguido ninguno de los planteamientos que se formularon.

Dos años más tarde de la gran manifestación, León mantiene su pérdida demográfica, cercana a los 5.000 habitantes al año y siguen sin llegar empresas, no hay creación de empleo, la despoblación va en aumento y los principales sectores como el industrial, cada vez va a peor, sin contar los retrocesos en el ámbito sanitario: es una reflexión que comparten los convocantes de la movilización de hace dos años, que coinciden en que no se puede estar parados más tiempo y hay que seguir haciendo que la voz de León se oiga fuera de esta tierra.