La Junta de Castilla y León deberá reabrir los consultorios médicos rurales este verano

Según la procuradora del PSOE por León, Nuria Rubio, no hay excusas para que las personas mayores de las zonas rurales estén atendidas en su entorno y cuenten con la sanidad que se merecen. Asegura que esto demuestra que se puede hacer una política útil y una oposición responsable. Nuria Rubio ha destacado la necesidad de trabajar en la defensa de los más vulnerables, para que no se repita lo que ha ocurrido durante la pandemia en las Residencias de Mayores. Señala también que la sanidad en el medio rural no solo protege la salud de las personas sino que constituye una herramienta para evitar la despoblación, algo a lo que contribuirá la apertura de 740 consultorios médicos de la provincia.

Por su parte, el procurador socialista por León y coordinador del área de salud en las Cortes, Diego Moreno, recordó que el plan de la Junta era el cierre de 7 de cada 10 consultorios del medio rural de la provincia, y ahora con el mandato de las Cortes, no tendrá excusas para mantener este servicio esencial, teniendo en cuenta que ya se está volviendo a la normalidad, pueden contar con suficientes profesionales, como se ha demostrado durante la pandemia, ya que decían que no había, y además cuentan con presupuesto para ello, gracias al fondo no reembolsable aportado por el Gobierno.

Los procuradores socialistas por León han destacado la lealtad que han mantenido con la Junta durante la pandemia del coronavirus por el bien de los ciudadanos, a pesar de que se ha constatado las carencias y deficiencias que arrastraba la sanidad en la Comunidad desde hace años.