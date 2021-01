CABALGATA POLÉMICA

El alcalde de León considera coherente el acto de la Cabalgata de Reyes

Díez dice no temer ninguna sanción de la Junta que prohibió las cabalgatas. Un desfile de Reyes que según el alcalde no concitó ninguna aglomeración, no ocasionó ningún peligro y que no contravino ninguna norma de la Junta.