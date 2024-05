Denuncian el deterioro de las obras de Plaza España y Vega Baja

Así lo expuso ayer en el Consejo de Participación del Distrito Norte, el concejal socialista Francisco Rueda, quien solicitaba al equipo de Velázquez una intervención inmediata en la plaza remodelada hace escasamente un año por el anterior gobierno a petición de los vecinos y vecinas del barrio y que, a día de hoy, presenta un estado de abandono con árboles secos y la proliferación de las malas hierbas está ahogando las plantas de jardinería que se dispusieron.

En este Consejo, la concejala de Parques y Jardines reconoció que Toledo “está como una selva” y que el contrato de desbroces lo han tramitado con retraso como denunció el Partido Socialista hace meses preocupado no solo por la imagen lamentable que ofrece la ciudad, sino también por el riesgo de incendios que podrían ocasionar estas malezas y pastos cuando empiecen a secarse.

Supone un riesgo inmediato en unos pocos meses, ahora mismo una situación de incomodidad de estos espacios, para el disfrute y accesos a bancos, y también riesgo para

“El problema es que no es un hecho puntual es que Toledo entero está como una selva, como reconoce la concejala de gobierno, y esto se debe a la mala gestión del alcalde Carlos Velázquez más preocupado por su posicionamiento a nivel regional y al que recomendamos que este fin de semana que está de viaje en Ibiza, observe y aprenda de cómo está de desbrozada y limpia esa ciudad”, ha precisado.

De otro lado, Francisco Rueda, solicitó una vez más en este Consejo de Participación, que el equipo de gobierno dé a conocer con detalle el Plan de Arbolado previsto para los próximos cuatro años, tal y como anunció el concejal de Medio Ambiente. “Mucho nos tememos que no existe y que no hay tal planificación, de ahí que no quieran presentarlo en este tipo de encuentros”, ha apuntado.

Además, a este respecto, ha dicho: “Sí la propia concejala de Parques y Jardines reconoce en el mes de mayo que la ciudad está como una selva, a qué se han dedicado los meses anteriores, cuál es la planificación que ha hecho el gobierno de PP/VOX sobre una cosa tan básica. Ante esto, ¿cómo nos vamos a creer que sean capaces de planificar un Plan de Arbolado a cuatro años como anunciaron?”.