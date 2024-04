El padrón de Talavera refuerza su plantilla

En rueda de prensa ha explicado que tras conocerse en febrero que el Cuerpo Nacional de Policía había logrado desarticular un grupo delictivo dedicado al empadronamiento fraudulento de extranjeros en Talavera y que se saldó con la detención de 8 personas, desde el Ayuntamiento se comenzó a reforzar ese servicio.

En la actualidad, ha dicho el portavoz con el refuerzo de este este servicio “estamos haciendo un trabajo de recuperación de datos” para la regularización de la situación del padrón “y evidentemente también para dar respuesta a las necesidades de urgencias de la población en las peticiones actuales”.

García-Barroso, ha señalado que el trabajo que se está realizando “es minucioso”, caso por caso, porque “prácticamente hay que ir inscripción por inscripción “para ver el estado y situación de la misma porque hay miles de empadronamientos de facto realizados en los últimos años “y hay que revisarlo todo”.

Por eso, ha reiterado que se está llevando a cabo “una revisión exhaustiva de la totalidad del padrón, con miles de altas, que hay que comprobar “si están vivas y verificar su estado y comprobando que no haya duplicidades , sino que sean altas únicas y no varias, “ y no hay una aplicación informática que permita cruzar datos de una forma masiva y que detecte los problemas”, por eso se ha reforzado el servicio.

“No nos han dolido prendas para que el padrón refleje la realidad de la ciudad”, ha dicho el portavoz, que ha incidido en que era necesario reforzar un servicio que cuenta ya con 11 personas.

Por otra parte, ha dejado claro que mientras se realizan las comprobaciones, se sigue dando servicio a las personas que desean empadronarse en la ciudad.