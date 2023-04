Tractorada en Guadalajara

Agricultores y ganaderos llegados de distintos puntos de la provincia de Guadalajara, se han movilizado este miércoles en la capital alcarreña, donde han protagonizado una tractorada desde el campo de fútbol Pedro Escartín hasta la Delegación de Agricultura, para pedir a las administraciones que no dejen de lado al campo y mostrar su queja por el perjuicio que supone para el sector algunas de las políticas aplicadas. Con uno de los lemas de la marcha alertan de que si la coyuntura no mejora, "en breve, vamos a comer piedras".

Aproximadamente unos 200 tractores han recorrido las calles de Guadalajara como una llamada de atención ante la difícil situación del sector agrícola y ganadero, en una protesta que responde a razones como la disconformidad del gremio con la normativa que recoge la Agenda 2030, con la Política Agraria Comunitaria (PAC), los seguros agrarios, las diferencias entre el precio de origen y el final, y la cada vez más frecuente competencia desleal de terceros países; sin dejar de lado la Ley de Bienestar Animal.

Pancartas con mensajes como: 'La Administración ahoga y los sindicatos miran'; 'En breve vamos a comer piedras'; 'Si yo no trabajo, tú no comes', o 'Precio justo al agricultor, ganadero y consumidor' han sido algunas de las proclamas que portaban los tractores en esta marcha pacífica, con la que quieren llamar la atención sobre el peligro que corre el sector.

La marcha ha concluido a las puertas de la Delegación de Agricultura, donde se ha hecho entrega de un manifiesto en el que se recogen las cuestiones que más preocupan al sector.