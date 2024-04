Comienza la Zona de Bajas Emisiones

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara comienza a funcionar, aunque hasta el 31 de diciembre de este mismo año su apertura quedará libre de sanciones.

A partir del 1 de mayo comenzarán a registrar matrículas y se pondrán en marcha servicios informativos tanto a nivel presencial como telefónicos y telemáticos, con el objetivo de tener informado al ciudadano sobre cómo le puede afectar este mapa de la ZBE en su día a día.

Todas las calles afectadas estarán señalizadas con señales donde figurará el mensaje: 'Atención, Zona de Bajas Emisiones. Tráfico restringido' o con una señal de prohibido el paso de vehículos, con excepciones. Así, los vehículos que podrán acceder serán aquellos que tengan etiqueta medioambiental B, C, ECO y ZERO, siempre que estacionen en la ZBE.

La prohibición solo afecta a los vehículos que carecen de etiqueta medioambiental dispensada por la Direccion General de Tráfico (vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y diésel anteriores al año 2006).

En cuanto a los vehículos que están exentos de las restricciones de circulación de la ZBE, independientemente de que tengan o no distintivo medioambiental, son aquellos cuyos titulares estén empadronados dentro de esta zona, con o sin tarjeta; los vehículos destinados al traslado de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para vecinos con movilidad reducida; los vehículos cuyo titular no esté en esta zona, pero disponga de plaza de garaje particular; aquellos cuyo titular sea arrendatario de una plaza ubicada en la misma y los vehículos de personal trabajador en el ámbito de dicho espacio.

Al igual, los vehículos cuya titularidad esté asociada a comercios, bares y restaurantes; los de clientes de alojamientos turísticos; los de emergencias; transporte de viajeros, proveedores de servicios, carga y descarga; aquellos sin etiqueta que accedan a un taller de reparación ubicado en la ZBE; los turismos para dejar o recoger alumnos de Educación Infantil, Primaria o Secundaria en centros educativos de esta zona; ciclomotores; y habrá libre paso para el Eje Cultural siempre que el recorrido se haga en menos de diez minutos

Las personas empadronadas en la ZBE podrán disponer de invitaciones y solicitar acceso dentro de la misma para titulares de vehículos que no tengan distintivo medioambiental, a fin de que puedan estacionar en dicha zona.

En la ZBE se podrá aparcar en cualquier parking público (Santo Domingo, El Carmen, Plaza Mayor y Dávalos), en las plazas de aparcamiento de la zona azul y en las que hay en zona roja si se posee la tarjeta de residente.