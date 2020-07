Cortada la nacional A-4 por un alcance entre dos camiones

La autovía A-4 está cortada al tráfico en sentido Andalucía a la altura de Valdepeñas (Ciudad Real), por una colisión por alcance entre dos camiones, uno de ellos con una carga de mercancías peligrosas, aunque los productos que transporta no se han visto afectados.

El accidente, que se ha producido a las 17.30 horas a la altura del kilómetro 139 de la A-4, ha provocado el corte de la circulación en sentido Andalucía, por lo que se está dando paso alternativo a través de la vía de servicio entre los kilómetros 193,600 y 194 de la autovía, han informado a Efe fuentes del servicio de emergencias 112. Uno de los camiones implicados en el choque transporta sulfato de cobre, manisol y oxiclocuro, que en principio no han sido afectados por el accidente, aunque hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Valdepeñas, junto a una UVI móvil, aunque su dotación no ha tenido que intervenir ya que no ha habido heridos en el siniestro. También han acudido al lugar del siniestro agentes de la Guardia Civil, ha indicado el 112.