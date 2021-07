A la venta las entradas para ver a Revólver en noviembre en Albacete dentro de su gira “Apolo Tour"

Las entradas se han puesto hoy a la venta en la web www.ticketconcierto.com y www.gruporevolver.es , oscilaran entre los 23 y los 45 euros, existiendo 40 tickets de Meet & Greet que darán acceso a conocer a Carlos Goñi en las pruebas de sonido, además de incluir una acreditación conmemorativa de este concierto.

En “Apolo Tour”, este grupo, que ha superado los 30 años en activo, se presenta en formato trío y a Carlos Goñi le acompañan el batería Miguel Giner, y el bajista Manuel Bagüés.

CAMBIOS POR LA PANDEMIA

A finales de 2019. Revolver comienza con la celebración del 30 aniversario de la existencia del proyecto con una gira conmemorativa que repasaba en directo las canciones que durante todos estos años ha firmado Carlos Goñi. Con fechas confirmadas hasta verano de 2020, esta gira tuvo que reinventarse, modificar calendario y cancelar citas para adaptase a la nueva situación de la pandemia del coronavirus .El hecho de cambiar el nombre y el formato de la gira –incluyendo todos los conciertos aplazados de 2020- responde a una vocación de mirar al futuro con optimismo y determinación.