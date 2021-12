Stop Macrogranjas considera insuficiente la moratoria de la Junta sobre explotaciones porcinas

La plataforma 'Stop Macrogranjas' considera insuficiente la moratoria sobre macrogranjas anunciada por Emiliano García Page El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunció que no admitirán solicitudes, ni concederá nuevas autorizaciones ambientales integradas para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino. Sin embargo, Inma Lozano, portavoz de Stop Macrogranjas, considera que esta medida "no serviría de nada si no se anuncian las mismas actuaciones para las que ya están instaladas, que están afectando a la calidad del aire y contaminando las aguas potables de los municipios próximos".

Este grupo reivindica que este tipo de negocio afecta a la calidad del aire por las emisiones de gases y porque, según asegura Lozano, contamina el agua potable de los municipios, y, como exponía la portavoz ya ha afectado a localidades como Hoya Gonzalo.

Stop Macrogranjas también ha alertado del descenso de población que están sufriendo algunas localidades afectadas. En nuestra provincia, por ejemplo, Balsa de Ves ha visto reducida su población en un 40 por ciento, según los datos de esta plataforma.