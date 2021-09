Renovación en la Fava tras el cambio de directiva

Tras el acto de renovación, el actual presidente, José Reina, y el resto de integrantes de la directiva vecinal (Amelia Valero, Juan Luis Martín, Ascensión González, Santiago Roncero, Palmira Cebrián, Jesús Vázquez, Amparo Villar del Saz, Ángel Sánchez, Ana Isabel Sevilla y Pepe Garijo) han dado el relevo a José María Tévar como presidente, acompañado de Amparo Villar del Saz como vicepresidenta, junto con Juan Luis Martín, Carmen Sánchez, Ana Isabel Sevilla, Francisco Gómez, Mateo Guzmán, Ángel Sánchez, José González, Lorenza Peralta y Verónica Orzáez.

El alcalde de la ciudad, Emilio Sáez, se ha comprometido con el nuevo presidente de la FAVA, José María Tevar, y con su nueva Junta Directiva a celebrar reuniones periódicas “con orden del día”, ya que “un alcalde o una alcaldesa que no cuente con sus vecinos no se merece ser alcalde o alcaldesa, y no voy a cometer ese error”, y ha afirmado sentirse “muy orgulloso” del tejido asociativo de Albacete, el más numeroso de la región y una de las más destacadas en este aspecto de toda España, con más de 600 asociaciones en todos los sectores, lo que demuestra el dinamismo de la sociedad albaceteña”.

También se ha comprometido a trabajar a partir del mes de octubre en la organización de la Feria de 2022 para que sea la más importante de la historia, atendiendo, además, la buena acogida que las actividades festivas y culturales han tenido en los barrios de la capital en este mes de septiembre.

Después de dedicar unas palabras de recuerdo a las personas que han perdido la vida a causa de la pandemia de la Covid-19, el primer edil también se ha referido dirigentes vecinales que han fallecido en los últimos meses, citando, entre otros, a Blas Pastor, de Parque Sur; José Tamarit, de Hospital-Ramón Casas; José Carlos Álvarez, de Industria, y Francisco Hurtado, del barrio de El Pilar.

Ha agradecido el apoyo que José Reina y el resto de su Junta Directiva mostraron durante los momentos más complicados de la pandemia, personas que además “en el periodo en el que han estado al frente de la FAVA, de manera altruista, han dedicado mucho tiempo al movimiento vecinal, a hacer ciudad, y hay que reconocer ese trabajo y esfuerzo”.