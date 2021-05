Otro año sin entonar el “Pobre de mí”

Tras la suspensión oficial de los Sanfermines ,por segundo año consecutivo, la nostalgia se dispara entre los asiduos de esta tradicional celebración.

David Úbeda, uno de los corredores albaceteños más conocidos, lamenta la cancelación aunque comprende que la salud manda. El coronavirus ha sido lo único que le ha alejado de Pamplona tras 25 años ininterrumpidos corriendo ante los astados . Los recuerdos y la frustración le acompañan a la hora de señalar lo que más extrañará en un año más de ausencia

La evolución de la pandemia dictará los festejos taurinos y encierros que podrán celebrarse en los próximos meses, un errático calendario que sigue agravando la situación del sector

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, anunció que la situación generada por el Covid-19 le obligaba, por segundo año consecutivo, a suspender las fiestas de San Fermín. «Muy a mi pesar me veo obligado a suspender las fiestas de San Fermín 2021. No es una decisión que haya sorprendido, pero la salud es lo primero y teníamos que tomar esta decisión y la hemos tomado. Es una decisión dura, afecta a los sentimientos, afecta a los gigantes, afecta a miles de cosas... Por eso es tan dura esta decisión», ha lamentado el alcalde, que no ha querido dejar de animar a la ciudadanía de cara a 2022: «El año 2022 vamos a vivir tres Sanfermines a la vez».