La nueva Ley de tráfico aumentará la sanción en cuanto a puntos

La nueva ley de tráfico apuesta por "no incrementar la cuantía general de las sanciones, pero sí aumentar la cantidad de puntos que se restan a los infractores", según detalló Miguel Juan Espinosa, subdelegado del Gobierno. Esta nueva legislación incluye más de 140 modificaciones. Una de las novedades está referida al agravamiento de sanciones como el fraude en los exámenes teóricos de conducir. Al que se le pille in fraganti se expondrá a una multa de 500 euros y la imposibilidad de presentarse al examen durante seis meses. Cruz Hernando, Jefa Provincial de Tráfico, aseguraba que antes "no teníamos manera de hacer nada, ya que, aunque los pillásemos, quedaban impunes y se podían volver a presentar a la siguiente prueba".

Otro cambio que ha sido calificado como importante por Hernando ha sido el de la supresión de la posibilidad de aumentar la velocidad para adelantar en vías secundarias. El objetivo es reducir el número de accidentes en este tipo de carreteras.

El lanzamiento de objetos a las vías que puedan provocar incendios conllevará también el aumento de 4 a 6 puntos en el carné.