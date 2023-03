Juan Ramón Amores, candidato, de nuevo, a la alcaldía de La Roda

El secretario general del PSOE de La Roda, Juan Ramón Amores, ha confirmado que se presentará como candidato a la alcaldía de La Roda. Lo ha hecho, durante la Asamblea Local Extraordinaria de la formación política, ante una Casa del Pueblo repleta de militantes, simpatizantes y compañeros y compañeras de La Roda, pero también de otras asambleas locales de la provincia como Albacete, la capital, Barrax, Villalgordo del Júcar, Fuensanta, Munera o Minaya, entre otras localidades.

Ha asegurado que “llevaba varios días con una auténtica batería de preguntas de vecinos y vecinas sobre cuál sería mi futuro, incluso algún que otro empresario importante de La Roda me ha llamado para animarme a seguir cambiando La Roda”. Ha defendido que “hemos hecho las cosas de manera diferente, ni mejor ni peor, sólo distinto”.

Ha manifestado que “yo siempre he dicho que si mis fuerzas me acompañan estaré a disposición del PSOE” y ha añadido, por lo tanto, que “hoy en la Casa del Pueblo, en este partido que tanto me ha dado, con la presencia de tantos compañeros y compañeras, amigos y amigas, de mi familia, os digo que tengo fuerzas, tengo ganas, mucha ilusión, proyecto y un equipo increíble”. Ante la ovación de los allí presentes, Amores ha anunciado que “si recibo vuestro apoyo, presentaré mi candidatura para volver a ser el alcalde de La Roda”.

A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, Filomena ó la guerra y sus consecuencias, ha dicho, “hemos cambiado La Roda con nuevas calles, más actividades culturales y mejores fiestas”. Ha prometido que “me dejaré hasta la última gota de fuerza y de sudor por La Roda y por supuesto por su gente”. Y ha lanzado un mensaje de apoyo a su compañera, Ana Isabel Estarlich, “tras un ataque injustificado e injusto en los últimos días”, a quien ha apoyado y asegurado que “volverá a acompañarme en la lista para las próximas elecciones”.