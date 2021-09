La No Feria rinde homenaje a los antiguos Manchegos de la Feria en el recinto

Ya es conocido tras la publicación en el programa de las Actividades Festivas de Septiembre de este año 2021 organizadas por el Ayuntamiento de Albacete, que el jueves día 16 de septiembre, al término de la actuación del grupo ‘La Besana’ sobre las 22h de la noche, tendrá lugar en el recinto ferial de nuestra ciudad un acto único y especial para la ciudad de Albacete puesto se realizará un encuentro-homenaje de antiguos Manchegos y Manchegas de la Feria

“Una noticia que nos llegó desde el ayuntamiento de Albacete y que nos llenó de orgullo, alegría y un sinfín de muchos sentimientos encontrados”, explican desde AMFA, al no haber feria oficial como tal y no tener nombrados nuevos Manchegos de Feria por parte del Consistorio, así como no realizarse el acto de proclamación para conocerlos públicamente el día 6 de septiembre como es la tradición, tras la propuesta a varios miembros que formamos parte de la Asociación de Manchegos y manchegas de la Feria de Albacete (AMFA) nos pusimos a trabajar en ello.

AMFA es la Asociación de Manchegos y manchegas de la Feria de Albacete, creada en 2014, compuesta por Manchegos de la Feria y de Honor que año tras año han sido nombrados por el Consistorio Local. Su objetivo es siempre colaborar con el ayuntamiento de la ciudad de la mejor manera posible y arropar a los manchegos electos y ayudarles en todo lo que necesiten. Y este año 2021 no podía ser diferente con este acto que seguramente será recordado por todos con mucho cariño, puesto que la intención es reunir a tantos manchegos electos que se pueda localizar desde el año 1995 hasta la actualidad.