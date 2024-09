¿Cuáles son las principales consultas en el Punto de Atención de Urgencias de la Feria de Albacete?

LEER MÁS Conoce donde se ubica el puesto de Urgencias del SESCAM en el Recinto Ferial

Raquel Villalba, enfermera y coordinadora de Programas de Atención Primaria, desde el Punto de Atención de Urgencias Sanitarias de la Feria, nos ha hecho llegar una serie de recomendaciones para evitar problemas de salud durante estos días de fiesta.

En nuestra entrevista realizada en Más de uno Albacete, Villalba ha destacado los cortes en pies y tobillos por un mal uso del calzado como una de la atenciones mas comunes durante el día. Esto cambia durante la noche donde las intoxicaciones etílicas toman protagonismo.

"El uso de zapatos no idóneos para la feria como sandalias, zapatos que no se agarran bien al tobillo...vemos muchos cortes en pies y esguinces. Que la gente sepa que no puede ir con cualquier calzado a la Feria", según ha relatado Villalba quién ha dado especial importancia a la hidratación.

Las intoxicaciones etílicas también se ha convertido en una de las principales asistencias con una edad media entre 25 a 35 años de los pacientes.

También los ataques de ansiedad suelen ser habituales especialmente en días de mucha afluencia de visitantes o espacios cerrados.