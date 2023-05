Se confirma el descenso del Albacete Basket tras la derrota ante el Valladolid

El club ha querido agradecer la entrega a la afición a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación y tras confirmarse los resultados de la última jornada de LEB Oro, y pese a la tristeza que acompaña la certificación del descenso de categoría, desde el Albacete Basket quieren "agradecer vuestra pasión e ilusión, que desde ya mismo comenzamos a transformar en nuestra gasolina para el futuro y deseamos trasladar nuestra más sincera gratitud a la afición, que se ha dejado la voz sobre la cancha". No ha habido momento a lo largo de la temporada "donde no hayáis respondido a nuestro llamamiento, llenando de energía vuestra casa, nuestra casa, y contando con vuestro aliento en los momentos más decisivos. Una afición de diez donde no cabe más que agradecimiento por haberos volcado con el club en esta temporada tan ilusionante para todos".

Desde la entidad, aseguran "haber recogido toda esa ilusión para volcarla, desde este mismo momento, en el futuro de un proyecto competitivo, que pueda ser garante de desarrollo deportivo e institucional de la entidad con el único objetivo de volver a una categoría que hemos demostrado ser capaces de alcanzar". Un objetivo que llegará a base de "esfuerzo, responsabilidad y trabajo serio, que pasa de manera ineludible por sumar con el compromiso de todas las personas, patrocinadores e instituciones

que forman parte de la familia verdinegra del Albacete Basket" . Por todo ello, han enviado un mensaje de unidad, donde el esfuerzo y la profesionalidad sigan presentes hasta el final. Una vez concluida la temporada aseguran que "es su deseo trasladar que seguimos

trabajando, sin descanso, para preparar una nueva oportunidad de volver a haceros vibrar dentro de casa, dentro del Pabellón del Parque", concluyen desde el club.