“En Bici Sin Edad” celebra unas Jornadas de concienciación en Albacete con el apoyo de Ingeteam

Coincide con el paso de la Vuelta Ciclista a España por la ciudad y tendrá una carpa estará abierta desde las once de la mañana a las ocho de la tarde. Además, entre las 16 h y las 18 h se espera la visita de la ciclista campeona del mundo y varias veces olímpica, Dori Ruano, que firmará el libro “Stories from Cycling Without Age” (ejemplar que pasará a ser uno de los premios del Sorteo Solidario a beneficio del Proyecto En Bici Sin Edad en Sikasso, Mali). La deportista será nombrada en esta recepción Embajadora del movimiento En Bici Sin Edad, figura de Embajador/a de Cycling Without Age que viene siendo utilizada con éxito en varias delegaciones nacionales como en Singapur y Escocia, con Andrea de Cruz y Norman Ridley en el rol descrito, lo que está ayudando a impulsar la iniciativa.

Otra de las actividades organizadas contempla, entre las 19 h y las 20:30 h, un paseo extraordinario en triciclos, con usuarios (personas mayores tuteladas) de la Asociación Asprona.

Por otra parte, Ingeteam, empresa colaboradora/patrocinadora de la ONG En Bici sin edad desde su nacimiento en Albacete, anima a los ciudadanos a participar en esta iniciativa.