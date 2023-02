El Ayuntamiento se suma al proyecto ‘Abycine Lanza, on the road’, que se engloba bajo el sello ‘AB Audiovisual’

El concejal de Promoción de la Ciudad, Modesto Belinchón, ha participado en la presentación oficial en el Cine Doré de Filmoteca Española en Madrid del proyecto Abycine Lanza, on the road, con la que se pretende acompañar en la fase de distribución y exhibición a producciones independientes españolas, ofreciendo una oportunidad de conectar a públicos, productores o distribuidores y salas en un circuito por todo el territorio español.

Belinchón ha recordado que esta iniciativa se engloba dentro de las acciones del sello AB Audiovisual, y cuenta con una ayuda de los fondos europeos Next Generation. “Dentro de nuestra estrategia de promoción de los nuevos valores en el panorama audiovisual, seremos cómplices de Abycine Lanza, on the road, una iniciativa para visibilizar el cine independiente español que ha sido apoyado en Abycine Lanza”.

Hay que recordar que serán las nueve cintas finalistas en el último certamen WIP de Abycine Lanza las que se van a poder ver en salas comerciales de 11 comunidades autónomas.

“Estamos encantados de que se haya sido unos de los principales proyectos apoyados por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) en la convocatoria de laboratorios e incubadoras con fondos Next Generation, y esperamos que nos permita desarrollar este programa novedoso que beneficie al sector de esas sinergias necesarias entre instituciones, laboratorios y empresas audiovisuales”, ha comentado el concejal de Promoción de la Ciudad, que durante su intervención ha aprovechado para lanzar una invitación a los profesionales del sector de cara a Abycine 2023, cuando cumplirá 25 ediciones, y que se celebrará del 19 y 27 de octubre.