Anpe propone que se retrasen dos semanas las pruebas de oposiciones a aquellos que no puedan hacerlas a causa de la Covid-19

En la Mesa Sectorial de Educación celebrada con motivo las oposiciones de Enseñanzas Medias en Castilla-La Mancha, la Consejería de Educación ha propuesto algunas medidas respecto a las Oposiciones de Enseñanzas Medias: no habrá Acto de Presentación previo al inicio de las pruebas; los aspirantes conocerán previamente su tribunal, sede y aula donde desarrollarán las pruebas; la primera prueba comenzará a las 10:00 horas y las sedes abrirán las puertas a las 9:00 h. De 9:00 a 10:00 h, los aspirantes deberán buscar su aula, donde un miembro del tribunal los identificará; valorarán escalonar la entrada; la mitad de los aspirantes de 9:00 a 9:30 h y el resto de 9:30 a 10 h; sobre los aspirantes positivos en COVID o cuarentena, que no puedan presentarse a la primera prueba, no serán excluidos de la bolsa de funcionarios interinos; en relación con la segunda prueba, los Tribunales podrán valorar el cambio de fecha para su realización.

ANPE agradece que se haya tenido en cuenta su propuesta de administrar la segunda dosis de la vacuna a todo el profesorado, tanto aspirantes como miembros de los tribunales, previa al inicio de las pruebas, tanto por la seguridad de los participantes como para evitar las consecuencias de los posibles efectos secundarios en la realización de las pruebas, aunque considera insuficientes las medidas recogidas en el Protocolo presentado por la Consejería de Educación y ha defendido que se recoja en dicho Protocolo la posibilidad de presentarse a las pruebas dos semanas después si a causa de la COVID, algún aspirante no pudiese hacerlas en el día señalado.

Además, ANPE considera necesario: el incremento del número de tribunales y sedes en todas las especialidades convocadas siendo el número de opositores por tribunal como máximo de 50; la posibilidad de presentarse a cualquier especialidad en todas las provincias para evitar los desplazamientos masivos e innecesarios; que los centros elegidos para la realización de las diferentes pruebas dispongan de un gran espacio exterior y amplios accesos para evitar la masificación durante la entrada y el mantenimiento de la distancia de dos metros; un buen número de salas para una correcta distribución de los aspirantes y evitar aglomeraciones; la dotación de medidores de CO2 y purificadores en todos los espacios a utilizar; que la adecuación de los edificios y espacios donde se van a celebrar las pruebas recaiga en personal especializado en prevención de riesgos laborales; disponer en todas las sedes de un aula específica acondicionada para aquellas personas que no puedan usar mascarillas por alguna de las exenciones previstas en la normativa, la presencia de personal sanitario, así como una UVI móvil en todas las sedes durante el desarrollo de las pruebas, de tal manera que no recaiga esta responsabilidad de cualquier incidencia sanitaria en los miembros de los tribunales, entre otras propuestas.