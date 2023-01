14.000 personas en la provincia se benefician del Ingreso Mínimo Vital

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha destacado el soporte que supone el Ingreso Mínimo Vital para las personas más desfavorecidas, siendo una de las prestaciones más consolidadas entre el amplio conjunto de medidas de protección social que ha impulsado en los últimos dos años el Gobierno de España.

En su visita al autobús del IMV, el delegado ha estado acompañado por el subdelegado en esta provincia, Miguel Juan Espinosa, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Juan Ramón Amores, y la concejala de Atención a las Personas, Juani García.

Tierraseca, en declaraciones a los medios, ha subrayado que el objetivo de este servicio, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “es informar, y ayudar, a la ciudadanía sobre los trámites y las políticas ligadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que nació en pandemia para luchar contra la desigualdad derivada de las situaciones de exclusión social” y para plantear unas políticas vivas para favorecer la inclusión sociolaboral de los más vulnerables.

El autobús del IMV comenzó a dar servicio el pasado octubre en la Comunidad de Madrid, y, hasta ahora, ha visitado también otras dos provincias de Castilla-La Mancha, Toledo y Ciudad Real. En estos meses, ha concretado Tierraseca, “se han atendido 1.792 personas y no es necesaria la cita previa” y, de ellas, la mayoría se han acercado para solicitar información sobre el IMV, para resolver dudas y, en tercer lugar, para pedir acompañamiento para realizar el trámite de solicitud de la prestación.

Asimismo, Tierraseca ha comentado que hay también personas potencialmente beneficiarias que no habían solicitado hasta ahora esta prestación por motivos. El principal, es que pensaban que no iban a cumplir por requisitos, seguido de quienes argumentaban que no conocían la prestación y, a continuación, de los que alegaban que no habían solicitado el IMV porque es muy compleja la tramitación.

Desde que se puso en marcha el IMV en 2020, y hasta finales de 2022, –ha informado el delegado- “en Castilla-La Mancha son ya 61.938 las personas beneficiarias de esta prestación, de las que 13.669 son en la provincia de Albacete y casi la mitad de ellas son personas menores de edad”.

De esos 13.669 beneficiarios en la provincia albaceteña, 7.534 son adultos y 6.135 son menores de edad. Por sexo, 7.411 de los beneficiarios son mujeres y 6.256 son hombres. En Castilla-La Mancha, de los casi 62.000 beneficiarios, los adultos son 33.954 y hay 27.984 menores de edad. Por sexo, 33.540 de los beneficiarios son mujeres y 28.394 son hombres.

En todo este tiempo, el Ministerio ha aprobado en esta Comunidad Autónoma 20.536 expedientes de solicitudes de esta prestación, de los que 4.606 corresponden a la provincia de Albacete.

Respecto al perfil de los demandantes en el caso de la provincia de Albacete, uno de cada cinco hogares está formado por una única persona (903), seguidos de los 797 hogares formados por dos adultos y dos menores (el 17% del total), siendo también, ha indicado Tierraseca, la misma posición principal que a nivel regional.

“El IMV no es una simple prestación económica, se engloba dentro de unas políticas vivas que se evalúan constantemente y, sobre todo, se actualizan”, ha comentado el delegado, argumentando que, desde el 2020, fecha en que se creó esta prestación, hasta la actualidad, “se han incorporado algunos elementos importantes relacionados con la inserción sociolaboral de los beneficiarios”.

Autobús IMV

El autobús está en Albacete este lunes 16 y martes 17 de enero, en el Paseo de la Feria (frente a la Caseta de los Jardinillos), en horario de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Ésta es la tercera provincia de Castilla-La Mancha que visita tras las de Toledo y la de Ciudad Real.