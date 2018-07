Zuloaga llama a "construir un PSOE coherente hoy, para ser creíble mañana"

Zuloaga, que ha sido ratificado este domingo con la aprobación de su Comisión Ejecutiva Regional (CER) por el voto de 160 delegados, ha agradecido el trabajo de 296 delegados del XIII Congreso Regional para "conseguir que el PSOE continúe avanzando hacia el futuro en vez detenerse en el presente".

En un intervención cargada de agradecimientos a los militantes que le han elegido, a su familia y al líder nacional, Pedro Sánchez, ha destacado que "hoy se inicia una nueva etapa" para los socialistas cántabros, cuya formación "abre una ventana al futuro, una puerta a la esperanza de hacer de Cantabria una tierra mejor".

Este tiempo que se abre el resultado de la participación de todos los militantes, "tanto los que me votaron a mí como los que votaron a Eva", y a todos ellos les ha asegurado que las primarias para la elección del secretario general "han llegado para quedarse" en "un partido abierto, en el que no sobra nadie".

"Cuento con todos y todas, pero todos tenemos que entender que, igual que ha cambiado la realidad política y social, también lo ha hecho el PSOE", ha dicho, al tiempo que ha enfatizado que "los cambios cuando son necesarios son buenos" y los militantes han decidido que "el PSOE tenía que cambiar para ganar".

Precisamente, el Congreso se ha celebrado bajo el lema 'Cambiar para Ganar' y Zuloaga ha ensalzado que en éste se ha decidido "el proyecto de futuro para la izquierda en nuestra región" y en el que el partido "guarde para sí todo lo mucho y lo bueno que ha hecho este partido en Cantabria desde la democracia".

"Pero sobre todo un cambio, para que el PSOE traiga todo lo mucho y bueno que tiene, toda una generación de gente con ganas e ilusión de construir y recuperar la fuerza del PSOE", ha enfatizado, y ha añadido al respecto que los socialistas no pueden vivir "permanentemente en la nostalgia de que tiempo pasado fue mejor ni caer en la resignación de que basta con gobernar".

Por ello, ha considerado que "es más necesario que nunca un cambio" que él va a abanderar y que ha avanzado buscará que el PSOE "tenga una voz autónoma que defienda nuestras políticas", que recupere "la confianza de la gente con un proyecto creíble y coherente" y se sitúe en Cantabria "como la referencia de la izquierda y la alternativa a la derecha".

"Necesitamos un cambio para ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas con un proyecto totalmente renovado y regenerado", ha destacado Zuloaga, que ha asegurado que tanto él como su Ejecutiva trabajarán "desde mañana" en ese proyecto que vuelva a hacer del PSOE la "referencia para toda la gente honrada y trabajadora que vive en nuestros pueblos y ciudades, desde Castro hasta Pesúes y desde Valderredible a Santander".

En él ha avanzado que defenderá una sociedad "más verde" que cuide del medio ambiente y diga "no al fracking", los derechos de los trabajadores y los salarios dignos, la igualdad, la sanidad, la educación... "y que diga alto y claro al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que con Cantabria no se juega".

AGRADECE "TRABAJO Y ESFUERZO" DE DÍAZ TEZANOS

Durante su intervención en la clausura del Congreso, ha agradecido el "trabajo y esfuerzo" de su antecesora, Eva Díaz Tezanos, al frente del partido durante los últimos cinco años, pero a continuación, ha dado las gracias a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por acompañarle en este acto "demostrando que es un orgullo ser presidenta del Partido Socialista Obrero Español".

Con ello, Zuloaga se ha referido a lo sucedido tras las primarias en las que arrebató el liderazgo de la formación a Díaz Tezanos y tras lo cual le ofreció la Presidencia del partido pero ella lo rechazó al considerarlo "una humillación".

También ha hecho referencia, pero sin referirse explícitamente, a la falta de integración del sector de Díaz Tezanos en su CER. "Me acompañan todos lo que he querido pero no todos los que he pretendido... dos no bailan si uno no quiere", ha dicho.

De esta forma, Zuloaga ha dejado entrever que ha sido el sector de la exsecretaria general el que no ha estado dispuesto a integrarse en su proyecto. "Os puedo decir que a mi me encanta bailar y se que dentro de poco seremos muchos mas en la pista de baile...", ha añadido, pero también ha dicho que sabe que "hay gente que para salir a bailar necesita entender la música que suena en el nuevo PSOE".

Al concluir el Congreso, Díaz Tezanos ha declinado hacer declaraciones porque, según ha dicho, no lo considera "conveniente" porque "hoy es el día del secretario general".

NARBONA PIDE "LEALTAD" A LOS SOCIALISTAS CÁNTABROS

En la clausura del cónclave, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha pedido a los socialistas cántabros "ambición, coherencia, ejemplaridad y lealtad" para "unidos hacer frente a los retos que comienzan desde mañana".

Tras dar la enhorabuena a Zuloaga y su nueva Ejecutiva y agradecer el trabajo en el PSOE de Díaz Tezanos, así como su antecesora Dolores Gorostiaga, actual presidenta del Parlamento regional, ha explicado que pide "ambición" a los socialistas para mostrar "su completa negativa a resignarnos en ninguna situación que no nos parezca justa".

Pero ha indicado que esa ambición no servirá de nada "si los ciudadanos no nos ven cargados de coherencia y de ejemplaridad". Coherencia con "el nuevo tiempo de valores de la izquierda" del siglo XXI en el PSOE y ejemplaridad para "ser referentes de integridad, transparencia, honradez y para guiar una sociedad cada vez más compleja".

Y a todo ello ha instado a sumar la "lealtad" a los militantes que han votado un proyecto, el de Pedro Sánchez, y "quieren que se plasme en todos los territorios de una forma visible", para así "dar un empuje a la España diferente por la que trabajamos".

"Lealtad entre vosotros y a un secretario general elegido por la militancia", ha enfatizado, y ha pedido evitar "en algún momento cuestionar el hecho de que, como ha sucedido aquí, quien tiene la responsabilidad orgánica no tiene una responsabilidad en el Gobierno". Para concluir, ha pedido "reconocer" que eso es posible y "trabajar juntos" por el conjunto de la militancia y los ciudadanos.