Esta es la lista con la que Ciudadanos concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Cantabria

Félix Álvarez encabezará la lista con la que Ciudadanos concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Cantabria.
Lista de Ciudadanos Cantabria para el 28 M
1. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO
2. MARÍA ESTHER MERINO PORTUGAL
3. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VIAÑA
4. AGUSTÍN ALBERTO PRIETO ESPUÑES
5. BARBARA HIERRO GOICOECHEA
6. CARLA PASTUR SIMÓN
7. MARÍA ELENA HONDAL FERNÁNDEZ
8. DANIEL SAMPERIO RUIZ
9. JULIO CÉSAR RICCIARDIELLO LLAMOSAS
10. ISABEL ESTEBAN LOSADA
11. ROSA MARÍA ANUARBE OCEJO
12. JOSÉ MARÍA LIENDO COBO
13. MARÍA DOLORES MERINO LÓPEZ
14. JOSÉ ANTONIO VÉLEZ VIANA
15. MARÍA CONCEPCIÓN LEZCANO CORRALES
16. MIGUEL ÁNGEL LASO CASTAÑERA
17. LUCRECIA COSTA GARCÍA-GUERETA
18. ROBERTO CAVADA SETIÉN
19. ASCENSIÓN BIELVA RODRÍGUEZ
20. ÁNGEL DE JUANA GARCÍA-ALCÁZAR
21. MARÍA ROSA PALACIO ESTEBAN
22. GERARDO MIGUEL RUIZ
23. ANA PEROJO TRUEBA
24. JAVIER BUSTILLO IBÁÑEZ
25. ESTHER PUENTE ARISTE
26. JOSÉ MANUEL SAN MILLÁN RUBIO
27. ANA ISABEL ZABALA MARTÍNEZ
28. DEMETRIO GARCÍA VEGAS
29. MARÍA PELAYO GUTIÉRREZ
30. JOSÉ MANUEL GÓMEZ EGUREN
31. MARÍA CORAL FERNÁNDEZ MOLINO
32. BENITO SANZ TIRILONTE
33. GLORIA MEDINA CORNEJO
34. RAFAEL SEBRANGO MORATINOS
35. VIRGINIA CABALLERO GONZÁLEZ