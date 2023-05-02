ELECCIONES CANTABRIA 28M

Esta es la lista con la que Ciudadanos concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Cantabria

Félix Álvarez encabezará la lista con la que Ciudadanos concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Cantabria.

Alicia Real

Santander | 02.05.2023 13:34

Félix Álvarez
Félix Álvarez | Ciudadanos Cantabria

Félix Álvarez encabezará la lista con la que Ciudadanos concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Cantabria.

Lista de Ciudadanos Cantabria para el 28 M

1. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO

2. MARÍA ESTHER MERINO PORTUGAL

3. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VIAÑA

4. AGUSTÍN ALBERTO PRIETO ESPUÑES

5. BARBARA HIERRO GOICOECHEA

6. CARLA PASTUR SIMÓN

7. MARÍA ELENA HONDAL FERNÁNDEZ

8. DANIEL SAMPERIO RUIZ

9. JULIO CÉSAR RICCIARDIELLO LLAMOSAS

10. ISABEL ESTEBAN LOSADA

11. ROSA MARÍA ANUARBE OCEJO

12. JOSÉ MARÍA LIENDO COBO

13. MARÍA DOLORES MERINO LÓPEZ

14. JOSÉ ANTONIO VÉLEZ VIANA

15. MARÍA CONCEPCIÓN LEZCANO CORRALES

16. MIGUEL ÁNGEL LASO CASTAÑERA

17. LUCRECIA COSTA GARCÍA-GUERETA

18. ROBERTO CAVADA SETIÉN

19. ASCENSIÓN BIELVA RODRÍGUEZ

20. ÁNGEL DE JUANA GARCÍA-ALCÁZAR

21. MARÍA ROSA PALACIO ESTEBAN

22. GERARDO MIGUEL RUIZ

23. ANA PEROJO TRUEBA

24. JAVIER BUSTILLO IBÁÑEZ

25. ESTHER PUENTE ARISTE

26. JOSÉ MANUEL SAN MILLÁN RUBIO

27. ANA ISABEL ZABALA MARTÍNEZ

28. DEMETRIO GARCÍA VEGAS

29. MARÍA PELAYO GUTIÉRREZ

30. JOSÉ MANUEL GÓMEZ EGUREN

31. MARÍA CORAL FERNÁNDEZ MOLINO

32. BENITO SANZ TIRILONTE

33. GLORIA MEDINA CORNEJO

34. RAFAEL SEBRANGO MORATINOS

35. VIRGINIA CABALLERO GONZÁLEZ

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