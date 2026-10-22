Emilio Del Valle repite como cabeza de lista de Vox Cantabria al Congreso

El diputado de Vox en el Congreso por Cantabria, Emilio del Valle, repetirá como cabeza de cartel en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Encabezará de nuevo la candidatura, en la que irá de número dos la presidenta regional del partido y portavoz en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco.

Y en tercera posición irá el concejal de la formación en Torrelavega Antonio de la Riva, han informado fuentes del partido a Europa Press.

Vox ha anunciado este miércoles los nombres que encabezan las listas del 29N, con cerca de una veintena de candidatos nuevos y manteniendo a la mayoría de los diputados del Congreso en los primeros puestos.