El consejero Luis Martínez Abad irá de número dos de Gema Igual en la lista del Senado del PP de Cantabria

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, irá de número dos de la lista del PP de Cantabria al Senado para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, después de que el Comité Electoral de la formación se haya reunido esta tarde y haya aprobado las listas.

Acompañará a la actual alcaldesa de Santander, Gema Igual, que encabezará la candidatura a la Cámara Alta por los 'populares' cántabros, que se completa con María Carmen Bedoya.

Esta es la segunda salida que se produce en menos de dos días del Ejecutivo autonómico de María José Sáenz de Buruaga a cuenta de los comicios nacionales, a los que también concurrirá la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que irá de número uno al Congreso de los Diputados.

En esta lista a la Cámara Baja también estarán Félix de las Cuevas, Eva Balbín, Óscar Clemente y Esther Mendiguchía.

Por otra parte, con la salida de Urrutia del Consejo de Gobierno y cuyo cargo ocupará Juan Ignacio Sáez Bereciartu, actual director general de Justicia, el Ejecutivo no cumplía con la Ley de Paridad, aspecto criticado por los partidos de la oposición PSOE y PRC.

Sin embargo, ahora la marcha de Martínez Abad abre esa posibilidad. Será la presidenta cántabra quien este viernes dé a conocer el nombre de la persona que le sustituirá y que para cumplir con la legislación debería ser una mujer.