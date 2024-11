Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria llaman a manifestarse este 25N para reclamar "que el miedo cambie de bando"

El bloque alternativo y autónomo, antipunitivista, transinclusivo, frente al feminismo abolicionista, transfobo y/o institucional, Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria (AFAC), han llamado a manifestarse el 25N contra las violencias machistas y para reclamar "que el miedo cambie de bando".

Según han indicado en un comunicado, este año saldrán a las calles para denunciar "la cultura de la violencia en la que vivimos y que nos mata". Una violencia que, en su opinión, "es la base de funcionamiento del entramado capitalista y patriarcal, que organiza las relaciones sociales conforme a un modelo que discrimina por género, raza y clase, que atenta contra los fundamentos de la propia vida y nos asesina por ser mujeres".

Plantean que hay que cambiar el foco de la víctima al agresor, que "el miedo y la vergüenza tiene que cambiar de bando". "No podemos permitir una justicia misógina, clasista y patriarcal. No podemos permitir el silencio social que no enfrenta sus monstruos".

Por eso reivindican la necesidad de "más y mucho feminismo para combatir este sistema capitalista y patriarcal".