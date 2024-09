La alcaldesa de Cayón dimite por "innumerables trabas y presiones"

La alcaldesa de Santa María de Cayón, Pilar del Río (Agrupación Independiente de Cayón, ADIC), ha dimitido de su cargo por las "innumerables trabas y presiones" que ha denunciado recibir durante tres años como regidora, en los que ha gobernado en coalición con el PRC y PSOE. Así lo ha afirmado en el Pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en el que ha formalizado su renuncia a la Alcaldía.

La actual teniente de alcalde, Ana Obregón (PRC), asumirá la Alcaldía en funciones hasta la celebración del Pleno de investidura que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre a las 20.00 horas, y ha avanzado que presentará su candidatura para ser la nueva regidora del municipio.

Durante su intervención en el Pleno, Del Río, que mantendrá su acta como concejal, ha justificado su renuncia a "un cúmulo de circunstancias tanto internas como externas". Al respecto, ha destacado que ha sufrido "largos periodos" sin puestos "claves" en un ayuntamiento como son el secretario, el interventor o el arquitecto, sin los cuales "no pueden hacerse las gestiones necesarias para que el Ayuntamiento funcione y lo que produce un constante bloqueo", ha señalado.

Una situación "agotadora, además de frustraste, pues conlleva constantes reproches y críticas a la figura política cuando no está en su mano solucionar determinados asuntos que son técnicos", ha afirmado. Además, a esto ha sumado las movilizaciones del personal durante los últimos meses.

"La situación actual no permite que pueda ejercer las funciones de alcaldesa como quisiera", ha justificado y ha denunciado presiones sobre su persona que ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

"No quiero seguir viniendo a trabajar pensando dónde puedo aparcar mi coche para no encontrarlo pinchado", un hecho que ha dicho que ha sufrido dos veces. Asimismo, ha señalado otros aspectos como "filtraciones de documentos a la prensa y muchas otras cosas en las que no quiero entrar".

Para terminar su intervención, Del Río ha concluido diciendo que "aún con dificultades" se va satisfecha de la Alcaldía ya que en este tiempo "he podido finalizar algunos proyectos junto a mis compañeros de Gobierno que, dadas las circunstancias, tienen un gran valor".

Además, ha señalado que mantiene su acta de concejal puesto que cree que "puedo aportar mi conocimiento y experiencia a beneficio del municipio". "Reitero las gracias a mis votantes y me encuentro muy orgullosa de haber dedicado tres años de mi vida al servicio de los vecinos", ha finalizado Del Río.