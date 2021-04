Revilla, sobre las elecciones madrileñas: "Ayuso va a barrer, no con mayoría absoluta, pero gobernará con Vox"

Miguel Ángel Revilla, presidente de la Comunidad de Cantabria, se ha vacunado hoy, y asegura, le habría gustado hacerlo con AstraZeneca: "Todas las vacunas del mercado están perfectamente contrastadas, esto no es una broma. Hoy los medios de comunicación quieren dar una noticia llamativa". "Le han puesto la vacuna a su señora madre, a la reina de Inglaterra... han vacunado a más del 60% con esta vacuna y los resultados son maravillosos", espeta Revilla. El presidente cántabro asegura que el ritmo de vacunación en Cantabria "es excepcional, pero no hay vacunas....no hay ni una vacuna en depósito".

Revilla achaca el retraso a los laboratorios y a las negociaciones de la Unión Europea. "Los laboratorios no han cumplido con los compromisos pactados", dice el cántabro. Espera que en junio toda la población española esté vacunada.

Cierre de la hostelería y elecciones en Madrid

El sector hostelero ha sido muy crítico con Revilla e incluso le han gritado "más Ayuso y menos Revilla" tras la decisión de cerrar el interior de los bares debido al incremento de contagios producidos en Semana Santa."La decisión de cerrar la hostelería no es política, es sanitaria", asevera. Revilla espera y "cree que será la última vez que se cierre la hostelería" en Cantabria. Asegura que el como presidente autonómico no ha tenido ninguna negociación con alguna farmacéutica para adquirir vacunas por cuenta propia. "No se puede, ni siquiera un país, y me parece bien", responde tajante.

Precisamente sobre la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, considera que "seguro va a barrer" al resto de sus candidatos. Revilla asegura que si no gana con mayoría absoluta, pero "seguro que lo consigue con VOX". "Es una pena que estemos enfrascados en elecciones cuando hay una pandemia que es nuestra guerra", lamenta.