Paqui y Carmen Casado cierran Velvet.

Las hermanas Paqui y Carmen Casado han decidido cerrar Velvet, su tienda de arreglos en la c/ Don Pelayo de Santander con satisfacción, pero con nostalgia y una reivindicación; prestigiar el oficio y dejar claro que hay un futuro prometedor, porque no dan a basto. Pese a las maquinas, cada día mas innovadoras, que facilitan la labor ocupan muchas horas diarias para sacar adelante los compromisos. Uno de los hándicaps para encontrar relevo. Sin embargo, ahí está Eva Diaz, una de sus hijas que va a continuar trabajando en una de las lineas emprendidas del negocio, la confección manual de maillots para deportistas. Los encargos no paran de llegarle a través de las RR.SS. y distribuye por todo el país y algunos países europeos.