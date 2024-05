Pablo Alonso, candidato a la presidencia de la Asociación de Hostelería

Pablo Alonso da el paso adelante y se postula como candidato a la presidencia de la Asociación de Hostelería de Cantabria (AEHC). Afirma que el motivo es que "quiero a la asociación, llevo en ella media, casi 20 años y creo que estamos en un momento en que necesita darle un impulso, estabilidad, confianza para volver a ese lugar que teníamos en la sociedad y que el Covid nos arrebató".

Reconoce que "el principal reto que tenemos como sector es conseguir trabajadores. Somos empresas de servicios y el servicio se presta con personas. Como asociación el reto es volver a ponernos en contacto con todos los asociados, volver a transmitirles que estamos aquí y somos su casa".

Alonso considera que la asociación perdió "capacidad de liderazgo con la salida de Ángel Cuevas. Hubo que parar por el Covid y hacer cosas que no sabíamos: manifestarnos, enfrentarnos a funcionarios hostiles...Cuando Ángel dijo que era el final y se marchaba, muchos nos fuimos con él porque el compromiso personal nos quemó. Creímos que la situación se podía reconducir con personas nuevas y no salió bien. De aquello salió una buena junta liderada por Mª Ángeles, actual presidenta, pero ella ha decidido no continuar como presidenta. Es una junta joven, dinámica y todos los que quieran seguir de la Junta me gustaría que siguieran. No quiero ser su presidente, sino su representante".