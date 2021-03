Más de Uno Cantabria 7.20 09/03/2021

Las cántabras cobran de media un 25% menos y una de cada cuatro reconoce que no trabaja fuera de casa para cuidar a un familiar mientras en el caso de los hombres no llega al 2%. Las mujeres ganan menos dinero porque cuidan más y eso es así porque no existe de una red de servicios públicos suficiente para atender las necesidades de cuidados de las personas y por falta de corresponsabilidad, según CCOO.

El ICCAS destinará un millón de euros a las residencias para compensar los gastos provocados por la pandemia, según anuncia la consejera, Ana Belén Alvarez, en el Parlamento.