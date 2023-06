MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DE 2023

Màs de Uno Cantabria 21/06/2023

El teleférico de Fuente Dé podría reabrir la próxima semana según avanza el dtor de Cantur Bernardo Colsa, aunque no puede confirmar una fecha exacta porque la última palabra la tienen los técnicos de la empresa a la que se ha encargado el arreglo de la avería. La instalación turística lleva cerrada dos semanas. La alcaldesa de San Vicente de la Barquera Charo Urquiza asegura que no pactó su alcaldía con el PP, ni la conformación futura de un posible gobierno municipal ( los cinco concejales populares votaron a Urquiza, única concejala socialista) Hablará con los dos grupos de la corporación y no descarta un gobierno de concentración.